Boston, a la final de l'Est

Els Celtics fan valer el factor camp per decidir la semifinal de la Conferència Est contra els Wizards. Amb una destacada actuació del pivot Kelly Olynyk, els de Boston s'emporten el setè partit per 115-105. El canadenc ha establert la millor anotació d'un reserva en el partit decisiu d'uns play-offs, 26 punts, inclosos 14 en el quart període. Al costat d'Olynyk, Isaiah Thomas lidera l'atac dels Celtics amb un doble-doble de 29 punts i 12 assistències.

Dimecres tindrà lloc el primer partit de la final de l'Est, també a Boston, ja que els de Massachusetts van acabar la temporada regular amb la millor marca de la seva conferència. Els Cleveland Cavaliers esperen amb 10 dies de descans, després d'haver guanyat les dues eliminatòries que han disputat per quatre victòries a zero.