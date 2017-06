Va ser criticat per haver deixat Oklahoma, però el temps li ha donat la raó: volia ser campió

L’estiu passat el nom propi va ser el de Kevin Durant. L’estrella dels Thunder abandonava Oklahoma. Moltes franquícies van intentar fitxar-lo perquè sabien que era un fet diferencial. Davant la sorpresa de molts, va escollir els Warriors. L’aposta era clara: guanyar l’anell. I KD no ha decebut. Ha assumit la responsabilitat quan l’equip l’ha necessitat, ha fet una temporada impecable i, tot i perdre’s uns quants partits per lesió, quan havia d’estar bé no ha fallat. Durant aconsegueix així el somni de guanyar l’anell, i ho ha fet amb la mateixa edat (28 anys) que Michael Jordan quan va guanyar el seu primer títol, i el mateix dia (12 de juny). Jordan, que encara avui dia és qui ven més vambes als Estats Units, amb 110 milions de dòlars de guanys, va assolir després més títols. Kevin Durant va pel camí de fer el mateix. I ho pot fer donant espectacle, perquè els Warriors fan un joc divertit, ofensiu, sense pivot i donant espectacle. Són els Globetrotters del segle XXI.

L’enemic d’Oklahoma