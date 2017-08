El Barça Lassa cedeix Diagné al MoraBanc

El FC Barcelona Lassa va fer oficial ahir la cessió, acordada de feia temps, de Moussa Diagné (2,11 m, 1994) al MoraBanc Andorra.

El pivot, que té un contracte amb els blaugrana fins al juny del 2019 amb una opció per part del club de rescindir-li el contracte a l’estiu del 2018, no tenia lloc a l’equip de Sito Alonso després dels fitxatges de Pierre Oriola i Kevin Séraphin, que ocuparan la posició de cinc juntament amb Ante Tomic. Fitxat el 2015 del Fuenlabrada i cedit al mateix club madrileny la temporada següent, Diagné va començar l’exercici passat jugant de nou amb el Fuenlabrada fins que va ser repescat pel Barça al gener, i va jugar 23 partits a les ordres de Bartzokas, quinze de lliga i vuit d’Eurolliga. Al MoraBanc, Diagné continuarà en dinàmica de dos partits per setmana, compaginant la lliga i l’Eurocopa.

Joc físic i energia