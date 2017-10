Ara tu, ara jo

Com ja va passar divendres a Belgrad, el Barça Lassa no va poder contenir el timó rival –llavors, Rochestie– i sense dominar el tempo, el partit se li va escapar de les mans. Ahir van ser Micic i Pangos qui van tornar a deixar despullada la direcció de joc blaugrana. I això que el Zalgiris es plantava al Palau encara sense Dee Bost, cridat a ser base de referència.

Titulars d’entrada, tots dos van compartir molts minuts en pista i Jasikevicius va procurar que, o un o bé l’altre, fossin sempre sobre el parquet. Al primer quart, Micic es va fer amo de la situació, traient suc de la tèbia defensa d’Heurtel primer i, ja amb confiança, també superant en l’1x1 Pressey en el tram final. El resultat van ser 17 dels 24 punts dels seus generats directament pel serbi, ja fos anotant (9) o donant joc a la resta. En el segon parcial, continuaria la sagnia des de l’exterior. Primer, fruit dels triples de Pangos i, al final, amb Micic tornant a fer mal en situacions de bloqueig directe que ahir els blaugrana van tenir dificultats per aturar.

El pas pels vestidors no va servir per donar un tomb a la situació. Ben al contrari. Heurtel va carregar-se molt aviat amb tres faltes (25’) i Sito va veure’s obligat a tornar a la pista Pressey que, lluny d’asserenar-se, va perdre confiança a mesura que anava perdent pilotes i errant tirs. Això va obligar el tècnic a actuar en alguna fase sense cap base pur, com ja va passar en l’últim quart contra l’Estrella Roja. Els rivals, en canvi, cada cop en tenien més per generar joc i fins i tot anotar algun tir puntejat, com un triple de Micic en el tram final del tercer quart, i ja estant emparellat amb Hanga.

I, en l’últim, un altre cop Micic va estar magnífic en els últims 6:49, jugant i fent jugar, aliè a la pressió blaugrana, per establir sostres individuals de punts (20) i valoració (24).