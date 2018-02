El Barça ressuscita i ja és a semifinals

El Barça Lassa s’ha classificat per a les semifinals de la copa en superar el Baskonia per 94-90 en un partit enorme que no ha pogut tancar abans de l’últim quart perquè el Baskonia té un amor propi inacabable i dos jugadors d’un talent espectacular com Shengelia (30 punts) i Beaubois (22). En el Barça Heurtel (20 punts), Tomic (18) i Oriola (14) han liderat la recuperació de l’autoestima blaugrana.

El primer quart s’ha jugat a una velocitat frenètica, sobretot quan el Barça ha començat a atacar millor. Del 4-10 al 28-22, el Barça ha doblat el Baskonia (24-12), amb Pesic fent servir nou jugadors i tots amb confiança. I malgrat tot, els blaugrana no han perdut pilotes (2) i han defensat a molt bon nivell.

El control del ritme i el rebot d’atac (gran Oriola) ha donat la vida al Barça en el segon període. Després d’un temps mort de Pesic (39-39) els blaugrana han jugat els seus millors minuts defensius (50-40) però el Baskonia ha surat des del tir lliure i amb un triple de qualitat de Beaubois al límit (52-47).

El rebot cada cop ha estat més blaugrana i el Barça ha encarit moltíssim cada bàsquet del Baskonia. L’equip blaugrana ha arribat a tenir 11 punts de renda (70-59, 28’) però ha tancat el tercer quart manant de 7 (74-67).

En l’últim quart el Baskonia s’ha posat en mans de Shengelia i l’imparable Beaubois, que han rescatat l’equip quan anaven a remolc (del 79-71 al 88-88), però Heurtel ha estat decisiu en les accions finals i des del tir lliure, tot i que una relliscada seva amb 93-90 ha concedit l’últim atac al Baskonia, que s’ha precipitat.