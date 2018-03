Esponja verd-i-negra

Amic de Porzingis, l’estan potenciant per ser el base que necessita Letònia per explotar

Arturs Zagars (Riga, 21/4/2000) es va convertir diumenge en el darrer producte de la fàbrica de fer jugadors que és el Joventut. El primer equip està en descens; el club, en situació econòmica límit, però la base continua rutllant. I es va presentar en societat un jove anomenat Zagars, que, tot i que encara té cara de nen, fa només un any i mig, quan jugava al DSN del seu país, feia quasi un pam menys. Si per alguna cosa destaca Zagars és perquè domina les dues mans, té potència de salt sobretot amb la cama dreta i és un passador extraordinari. La seva intel·ligència i motivació és tan gran que fa coses que no fan ni els professionals. El segon dia que va veure que tornava a anar convocat per entrenar-se amb el primer equip va demanar el dossier de jugades que tenen els equips per estudiar-se-les. A més, a Badalona es troba en un lloc adequat tant pel club com per la metodologia que hi ha i el tracte que rep. Comparteix el pis de becats amb cinc joves més: Nunes, Malik, Maronka, Vinicius i Rubín de Celis. El seu debut amb la samarreta de la Penya va ser fa un any en un torneig a Praga on va anar convidat pel Joventut. Allà es va gestar tot.

El director del bàsquet base de la Penya, David Jimeno, el culpable de la incorporació, explica per què cap equip a Europa el va intentar fitxar fins que ho ha fet el Joventut en edat júnior: “Tenia alguna proposta dels Estats Units però no li veien característiques per triomfar; és una aposta nostra, era molt petit, tant d’alçada com de físic, i vam veure que tenia unes condicions adequades per fer de base, vam apostar-hi i ens està sortint bé.” El seu entrenador en el júnior Dani Miret defineix aquesta jove promesa feta realitat: “És un jugador que qualsevol repte que li posis de pensar i a àmbit competitiu troba el camí per assolir-lo i els seus defectes acaben sent la seva virtut.” Miret afegeix: “Se li exigia activitat defensiva i un altre ritme de joc i ha entès que això l’ajudaria a ser millor i ho ha fet, és un base natural, que té un gran talent i que li agrada emportar-se feina extra quan cal, sigui la que sigui.” Zagars sap que és una de les apostes de futur de Letònia. Fins al punt que aquest estiu ell juntament amb Arturs Kurucs, germà del jugador del Barça Rodions, lideraran la selecció sub-18 que jugarà l’Europeu al seu país. Sempre han jugat amb jugadors un any més grans però són el futur. I Zagars sap relacionar-se amb els millors. Per això s’entrena a l’estiu amb Porzingis, amic seu, i el seu representant és el germà de l’estrella dels Knicks.