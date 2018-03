La Penya té avui un dia clau per a la seva supervivència

José Ramón Lete va donar suport a un club com la Penya: “Seria impensable que l’ACB i el bàsquet espanyol no tinguessin el Joventut.” El secretari d’estat per a l’Esport va assegurar que estan buscant la fórmula per donar una subvenció d’uns 40.000 o 50.000 euros per al bàsquet formatiu, una xifra irrisòria. Lete va parlar amb la plantilla del primer equip.