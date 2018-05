A la Penya són de dretes o d’esquerres?

32% en triples a la carrera tenen Ricky i Vives, un encert que si haguessin canviat de mà diuen que seria més gran

Si per alguna cosa el Joventut ha estat i és un referent de bàsquet de formació és perquè de la fàbrica de formar joves que és Badalona n’han sortit infinitats de jugadors per a l’elit. El secret de la Penya no és altre que la seva metodologia, la dedicació però sobretot la convicció que tenen els que accepten formar part del club perquè saben que és la millor escola per formar-se i poder arribar a fer el salt al més al nivell algun dia. I precisament la convicció i la confiança que tenen els joves que hi ha a la Penya és la que ha permès fer un experiment sense precedents en el bàsquet europeu, que es recordi: canviar la mà de llançament dels jugadors i no amb nens minis sinó amb dos dels referents de futur de la Penya com són Joel Parra (18 anys) i Pol Molins (19). Joves que sempre han llançat amb la dreta llancen amb l’esquerra. El cas més consolidat és el de Parra, un júnior de referència a Europa que fins als 14 anys només llançava amb la dreta. Per què passa això? Els casos que s’han portat a terme fins ara són de jugadors que ho feien tot amb l’esquerra però que jugant a bàsquet llançaven amb la dreta perquè quan van començar a jugar ho feien així.

El moment clau que va servir per acabar de decidir-se el canvi va ser quan al planter de la Penya hi havia dues estrelles com són Ricky Rubio i Guillem Vives. Ho explica l’actual director esportiu del Joventut, Jordi Martí, que durant molts anys va ser cap del planter: “Hem anat seguint jugadors que eren esquerrans però a l’hora de llançar ho feien amb la dreta, i ens va fer arribar a la conclusió que la lateralitat la tenen amb l’esquerra i això ens va demostrar que per molt que treballessin el seu percentatge d’encert en el tir arribava al seu sostre sense tenir l’evolució de percentatge d’encert que s’espera en els joves del planter.” L’actual director del planter, David Jimeno, també entrenador del cadet, certifica aquesta tendència: “Vam fer un estudi dels nostres jugadors, sobretot en el terreny estadístic, en què veiem que el seu ull dominant era l’esquerre tot i llançar amb la dreta, ho vam provar fa uns anys amb el Joel Parra i ara ja és una realitat perquè ho té tot interioritzat i li és més natural el seu llançament que no pas quan ho feia amb la dreta.” Jimeno explica com es va fer aquest procés: “El seu entrenador al cadet, que era el Pau del Tio –ara tècnic ajudant de Carles Duran al primer equip–, va fer un treball molt seguit d’hores de mecànica i de repeticions i amb l’exemple i l’experiència del Joel ara és més senzill que el jugador hi confiï.” Per a Jordi Martí això consolida encara més l’ADN Penya: “Tenim la sort que els jugadors confien en la metodologia, i els jugadors, tot el que sigui fer un pas endavant en la seva formació, estan disposats a fer el que sigui.” Jimeno, però, dona la clau: “El jugador hi ha de creure, si no, no es pot fer.” El banc de proves va ser Joel Parra, qui recorda el dia que l’hi van comunicar: “Al principi em va sobtar perquè era una cosa nova, era cadet B i em van dir de canviar de mà, em va xocar però vaig confiar en el club, vaig treballar amb els entrenadors i de moment ha sortit bé però queda moltíssim treball.” El jove, encara en edat júnior, assegura que el que fa la Penya té lògica: “Sóc esquerrà tancat com diuen aquí, llançava amb la dreta i realment no sé per què des de petit ho feia, no tenia eficàcia i van dir d’intentar canviar.” Parra fa broma amb el seu company Pol Molins a qui també li estan aplicant aquest canvi: “En Pol vol imitar-me però no crec que tingui el meu nivell”, riu. Molins és un dels joves amb futur del planter. Ha jugat al vinculat, a l’Arenys, i explica el seu cas: “Un dia em va veure el preparador físic del primer equip Dani Moreno que enfocava amb l’ull esquerre, vam provar-ho a tecnificació com llançava i vaig veure que em sortia més natural i millor. Ara hi estem treballant, ara fico menys però a la llarga se suposa que anirà millor.” El base creu que el canvi arriba a temps: “És el moment de fer-ho, tinc 19 anys i si fos a l’ACB jugant-me guanyar o perdre no ho podria fer, però ja hem acabat la temporada i és un bon moment.” En el seu debut jugant només amb l’esquerra, a la pista del Roser, va acabar amb 15 punts amb 3/4 tirs de dos i3/4 triples. Quan se li pregunta si tingués el partit guanyador a l’últim segon amb quina mà llançaria, ho té clar: “Amb l’esquerra, és la meva mà bona ara.”