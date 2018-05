La selecció supera Montenegro en el seu retorn (83-57)

La selecció catalana femenina ha guanyat per 83-57 Montenegro en el seu retorn a la competició. Davant de més de 2.000 espectadors en el pavelló de Fontajau de Girona el combinat català ha superat a un rival que no s’ha donat per vençut fins el darrer quart. La jugadora més destacada de Catalunya i MVP del partit ha sigut l’escorta de Bescanó Queralt Casas, que ha anotat divuit punts.

Montenegro ha dominat els primers minuts del partit però, les jugadores catalanes han sabut arribar al final del primer quart amb avantatge (21-14). En el segon període les montenegrines s’han apropat en el marcador i s’ha arribat al descans amb només dos punts d’e marge, 31-29.

En el tercer quart la igualtat en el joc i el marcador s’ha mantingut (56-52) i ha sigut en el darrer període en el que la selecció catalana s’ha distanciat completament del seu rival i ha aconseguit una clara victòria per 83-57.