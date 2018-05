L’últim esglaó

avui, 21 h

dge., 20 h

8 juny, 21 h

10 juny *

12 juny *

Des que va arrencar la pretemporada, l’ICL Manresa ha deixat claríssim que el seu únic objectiu enguany és el retorn a la Lliga Endesa. Amb aquesta idea es va gestar la plantilla i es va incorporar Nacho Martín a mitjans de gener. Avui, els del Bages són on volien per bé que, sobretot en l’últim mes, han viscut situacions d’estrès, gens fàcils de portar. Primer, el canvi sobtat a la banqueta just després d’acabar la fase regular –a Aleix Duran el va rellevar Diego Ocampo–; i, poc després, la situació límit a què va dur-lo el Corunya, a qui va remuntar un 1-2 advers amb dos triomfs agònics en el quart i cinquè partits dels quarts.

A semifinals, l’equip va superar el Palència per la via ràpida, si bé en els dos primers duels, al Nou Congost, hauria pogut passar qualsevol cosa (+1, +2). Sigui com sigui, això ha concedit al grup una setmana sense competició que haurà anat bé per carregar piles, aturar el frenesí dels últims dies i perquè Ocampo hagi pogut treballar amb calma per interioritzar la seva filosofia.

Les dificultats trobades en el play-off han servit també per reactivar l’aficionat bagenc que en certes fases del curs no havia omplert, ni de bon tros, el Congost. La situació és diferent ara i a la ciutat s’hi respira desig de deixar en un any el nou pas per la LEB Or. A més, el fet que el rival fos el Melilla li ha atribuït a l’ICL Manresa el factor pista, un hipotètic desempat a casa en el cinquè. De moment, avui i diumenge, el ple sembla garantit. Per televisió, Esport3 emetrà tota la sèrie en directe.

El Melilla arriba a la final amb molt més desgast, físic i mental, per la duríssima sèrie contra el Prat, que es va resoldre dimarts en el cinquè partit. Només ha tingut 72 hores de recuperació i, en aquest sentit, ha optat per no moure’s de Catalunya. S’ha quedat en un hotel proper a Barcelona i ahir va fer un entrenament. L’equip nord-africà, cinquè a la fase regular, ha guanyat els dos partits del curs als del Bages, per bé que l’últim cara a cara va ser fa més de quatre mesos i amb Nacho Martín acabat d’arribar. El base català Dani Rodríguez i el pivot Fran Guerra –el duel en la pintura amb Trias i Martín promet– són els que tallen el bacallà en un equip amb tiradors com Eduardo Duran i Kapelan.

El Melilla ha deixat clar que, si ara obté l’ascens a la pista, vol rubricar-ho als despatxos. L’estiu de 2016 no va poder complir els requisits de l’ACB.