Mentalitat i joc

El Barça Lassa està com està en l’aspecte físic, però la competició no espera a ningú. L’equip ha de treure tot el que li queda avui (21 h, MD1) per buscar una victòria que el mantingui viu en la semifinal i eviti una eliminació per 3-0. Amb independència de qui estarà disponible –no se sap si Ribas o Oriola podran tornar o si l’esquinç de turmell de Koponen li impedirà jugar–, els de Pesic han de reprendre el fil dels primers 20 minuts del segon partit de la sèrie, a Vitòria. Ha estat l’únic moment en què han incomodat el Baskonia i l’han fet sentit descol·locat, a remolc. Però això –pressió efectiva a la primera línia, ritme i control de rebot als dos cèrcols– és tan fàcil de dir com difícil d’executar. I més, si hi ha al davant un rival amb la capacitat atlètica i el fons d’armari que té el basc, amb rotació ampla i tots els jugadors, potser llevat de Malmanis, sentint-se importants, tenint el seu moment.

L’equip ha perdut el factor sorpresa –Pedro Martínez haurà treballat per fer front a un cinc com el plantejat per Pesic en el segon, amb Hanga de base i Navarro i Jackson a les ales– i físicament justeja. I no només per les lesions, sinó perquè hi ha elements visiblement fatigats (Tomic) i d’altres, escassos de ritme competitiu (Sanders). Es requereix que tothom doni un plus i que també es recuperi la millor versió d’Heurtel (únic base pur), a qui s’enyora pel seu desencert i perquè ni ara ni tampoc en la sèrie contra el MoraBanc està oferint criteri a la direcció. D’aquí ve la reiterada aposta per Hanga, fins i tot menjant-se-li la titularitat en l’últim duel.

Els ànims del Palau