Manresa és ACB

L’ICL Manresa tornarà a jugar la temporada vinent a la Lliga Endesa després de completar ahir el retorn iniciat l’endemà de baixar, fa poc més d’un any. Els bagencs van derrotar el Melilla en el cinquè partit del play-off final amb una superioritat impensable després del que s’havia vist en els quatre primers enfrontaments –2-2 i 307-314 per als nord-africans. Va patir en els primers quinze minuts (32-28), però d’aleshores al trenta va destrossar el rival (44-22) i la festa al Congost va ser fenomenal.

Malgrat avançar-se 5-0 de sortida, qui va entrar amb bon peu en el partit va ser el Melilla, amb Dani Rodríguez disposant i Edu Durán traient el canell a passeig i anotant tres triples sense errada (13-16, 7’). Més enllà dels tirs oberts i mal seleccionats de Nacho Martín (1/6 en els primers cinc minuts), a l’atac manresà li faltava criteri i no podia descobrir bones posicions. Ocampo no va titubejar, i va ser amb l’entrada de Gintvainis, Hamilton i Trias que l’ICL es va aixecar després de cinc punts del gironí (18-19).

Sense Rodríguez al camp, als nord-africans els costava trobar el lloc, però van localitzar-lo treballant bé sense pilota (21-26, 12’). Moment crític, la decisió de Hamilton va arrossegar els companys (27-26) i l’equip bagenc, que es va expandir en defensa ocupant tot l’ample de pista, va entrar finalment en ritme col·lectiu amb un atac equilibrat i contundent (39-30, 17’), sense perdre la pilota, compartint-la i estabornint el rival (46-33, 20’). De pronòstic inimaginable deu minuts abans, l’ICL havia situat l’ascens rere el punt de mira amb un 25-7 en els últims set minuts del segon quart.