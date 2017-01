Història d'un desencís

En la vida hi ha tombs i girs sobtats, però en el cas del futbol aquesta acceleració d'esdeveniments no té res a envejar a un guió recargolat de Quentin Tarantino. I si no, que ho preguntin a Felipe Caicedo. El davanter, fa tot just un any, vivia en un núvol a l'estil del musical La la land. Tot eren flors i violes. “El meu cor em deia de quedar-me aquí. Jo i la meva família som molt feliços aquí. Han d'arribar coses molt importants i interessants”, deia el 28 de gener del 2016. Chen Yansheng feia un cop d'efecte en renovar l'equatorià pagant tres milions d'euros per aconseguir el cent per cent dels drets del futbolista. A més, el davanter es convertia en el membre de l'equip més ben pagat de la plantilla, amb un salari anual d'1,3 milions d'euros nets per temporada i apujant la clàusula de rescissió de deu milions als 35 actuals. La durada es mantenia fins al 2019. Les presses del mandatari xinès per lligar la que era la seva estrella era prou eloqüent. Chen volia entrar amb bon peu a l'Espanyol, just després d'estrenar-se a la presidència, i no es podia permetre la marxa de l'equatorià, que en aquell mercat d'hivern havia rebut temptadores ofertes de la Xina. “El club està apostant i venen canvis importants. Estic vivint un moment increïble en la meva vida i vull formar part d'aquest projecte seriós i que aspira a coses importants”, assegurava amb rotunditat llavors.

En un any el desencís entre el club i el jugador és total. El futbolista se sent traït per les maniobres de la directiva, en el mercat d'estiu, en què el van posar al mercat per fer caixa. A tot això es va afegir el fitxatge a darrera hora d'Álvaro Vázquez, quan li havien promès que no arribarien més davanters a la plantilla. Caicedo va veure com el seu paper predominant i com a eix vertebrador de la plantilla es difuminava. Quique Sánchez Flores tampoc ha ajudat a la seva adaptació per la manera de jugar que tenen el seus davanters. El tècnic madrileny busca puntes ràpids i que pressionin i en aquest hàbitat Caicedo no encaixa. Només cal veure els seus números aquesta temporada: tres titularitats, un gol i un total de 449 minuts. Un bagatge molt pobre per a un futbolista que hauria de ser fonamental pel seu preu i pel potencial futbolístic que té.

Caicedo ja s'ensumava tot això i a finals d'agost va intentar sortir de l'Espanyol, però les ofertes que van arribar no van convèncer l'Espanyol. Una situació que encara ha enquistat més la situació. El futbolista s'ha deixat anar i no s'ha rebel·lat contra una situació adversa de partida. La culminació de tot aquest divorci és la seva llarga baixa per un virus gripal interminable.

Ara la història es torna a repetir cinc mesos després. Caicedo intentarà sortir però l'Espanyol no el vol deixar marxar a qualsevol preu. El problema és que el conjunt blanc-i-blau necessita la seva sortida per aconseguir algun reforç aquest gener i desempallegar-se del control econòmic de la lliga que ara l'encotilla. Només falten cinc dies per tancar el mercat i encara no ha arribat cap oferta formal a la taula de negociació de l'Espanyol. El club creu que aquesta s'acabarà produint però el seu preu de sortida serà molt més baix, si s'acaba fent una venda, dels deu o fins i tot quinze milions d'euros que es demanaven per ell a l'estiu.

Ara mateix, s'espera que en les pròximes hores es pugui concretar alguna oferta procedent de la Premier. Ara mateix aquesta és l'única lliga amb potencial econòmic per pagar un traspàs i, encara més important, és un campionat que sedueix Caicedo.