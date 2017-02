“L'Espanyol mai es cansa de pujar joves i és meravellós”

L'Espanyol farà un acte aquesta tarda per ressaltar l'aposta pel planter amb les renovacions de Melendo, Aarón i Marc Navarro. El club blanc-i-blau aposta pel planter i un davanter que surt de les categories inferiors com Álvaro ho veu amb molts bons ulls. “És meravellós. L'Espanyol mai es cansa de pujar gent del planter i és gent de nivell. Pugen i tenen repercussió. Estic molt content. . Cal que segueixin el seu curs, ells decideixen damunt del terreny de joc com serà la seva carrera.”

El punta de Badalona va tornar a gaudir de minuts contra el Sevilla i per primer cop a la temporada ho va fer de davanter centre, la posició natural. És un dels fitxatges més qüestionats, però manté l'esperança de disposar de més oportunitats. Sigui en la posició que sigui. “Ja ho he dit, on el míster cregui convenient que he de jugar i ajudar l'equip miraré de fer-ho el millor possible. Miro de guanyar-me l'oportunitat des del dia que vaig arribar i treballar al màxim als entrenaments, que el míster pensi en mi a l'hora de fer l'alineació.” Álvaro ha restat importància als moviments del mercat d'hivern, amb el frustrat retorn de Sergio García i la impossibilitat de trobar una sortida a Caicedo, competència directa. El jugador del planter veia amb bons ulls compartir vestidor amb el de Bon Pastor. “Sincerament, m'hauria agradat que vingués Sergio. Té molta qualitat i augmentava la competència a dalt, que sempre és bo per posar-li difícil a l'entrenador. Miraré de guanyar-me minuts, hi sigui o no Sergio.”