Atrevir-se a dir ‘Europa'

Quique Sánchez Flores diu que és un error mirar més enllà del següent partit. Que no es poden fer càlculs. I els jugadors majoritàriament se sumen al missatge. Però quan en l'inici de la segona volta l'Espanyol es troba a tocar de la zona europea, engrescar-se no ha d'estar prohibit i per això hi ha qui també ja parla d'Europa, encara que sigui a micròfon tancat.

Diego Reyes va ser el primer de la temporada que va demanar ambició i mirar cap a Europa. No ha trobat gaires companys que en públic li comprin el discurs i tampoc varia després que el triple duel contra equips andalusos hagi clausurat la minicrisi de final d'any amb nou punts de nou. L'objectiu de la temporada és el top 10 i tan sols hi ha un avantatge de dos punts sobre l'onzè. Però la distància és similar amb Europa. “És important sumar de tres en tres i veure't cada cop més amunt. No ens posem objectius més enllà de cada partit. Estem aconseguint una cosa molt bonica i volem seguir creixent”, indicava Hernán Pérez. Els problemes de l'inici de temporada semblen un record molt llunyà i l'onze periquito transmet una solidesa i cohesió admirables. “Hem anat creixent com a equip. Era evident que l'inici seria complicat, però hem tingut la perseverança contra les adversitats i ara n'estem recollint els fruits. L'objectiu? Aconseguir els tres punts a cada partit. No mirarem la classificació, sinó el següent partit. I divendres en tenim un de ben complicat”, reblava Diego López.

La visió dels dos joves