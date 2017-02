Un bany de realitat

L'Espanyol està millorant força però no està al nivell de la Real

Tot just fa un any l'Espanyol perdia per 0-5 contra la Real Sociedad a Cornellà. La golejada més gran dels bascos a domicili de la seva història. L'Espanyol, des d'aquella vergonyosa derrota, ha millorat ostensiblement les seves prestacions. No obstant això, el seu joc encara no li arriba per lluitar d'igual a igual amb els bascos. La Real Sociedad d'Eusebio és un equip gegantí en aquests moments per als catalans. Els bascos van moure el tempo del partit amb gran comoditat contra un Espanyol que va voler però no va poder. És la diferència que hi ha actualment amb un dels equips més forts de la lliga, que lluita per entrar a la Champions, contra un Espanyol en construcció i voluntariós. La distància entre els dos rivals va ser evident durant tot el partit però, tot i això, l'Espanyol va tenir possibilitats d'aconseguir algun punt. Vela va encendre el partit quan s'acostava la mitja hora de joc i Hernán Pérez va aconseguir l'empat amb un golàs d'alta càrrega tècnica i fantasia. Les ganes i el cor de l'Espanyol van quedar desfets amb el míssil d'Illarramendi. Un xut potent i sec des de 30 metres que va deixar gelats els espectadors de Cornellà i els futbolistes. Aquest avantatge mínim va ser suficient perquè la Real gestionés l'última hora de partit amb comoditat contra un Espanyol que va intentar buscar el seu joc sense cap rematada als tres pals. Una victòria justa dels bascos que talla la ratxa d'un Espanyol que arribava pletòric al partit d'ahir. El balanç de tres victòries consecutives feia pensar a entrar de ple en la cursa cap a Europa, però la Real va posar els espanyolistes en la seva realitat competitiva. L'Espanyol és un equip en construcció. Ha guanyat molt amb el pas de les jornades però, ara per ara, no té prou solvència i arguments per poder superar una Real amb uns automatismes clars i concrets i una qualitat innegable en la medul·lar. Malgrat la derrota d'ahir, l'Espanyol no pot caure en el desencís del camí ascendent que va iniciar aquest estiu. L'home no va arribar a la Lluna d'un dia per l'altre i l'equip de Quique no anirà a Europa en un tancar i obrir d'ulls. El madrileny és el primer que ho sap i ahir es va trobar amb la seva realitat competitiva. Un somni que havia guanyat grans dosis de maquillatge gràcies a la solvent victòria contra el Sevilla. Però ahir la Real no només va guanyar pel golàs d'Illarramendi, sinó que la sensació era que, malgrat el gol del mig, al final la Real hauria aconseguit fer decantar el partit a favor seu gràcies a la seducció del seu futbol.

Les absències sempre criden més l'atenció quan es perd, però ara mateix Piatti és un futbolista determinant per a l'Espanyol. Ahir la seva velocitat i verticalitat es van trobar a faltar. Així doncs, la gran pregunta era com substituiria Quique Sánchez Flores la baixa de Piatti. El tècnic va repetir el seu esquema tàctic habitual, amb un 4-4-2 amb Gerard Moreno i la novetat de Caicedo en punta. L'encarregat de cobrir la vacant de l'argentí va ser José Reyes, que va deixar la mitjapunta per desplaçar-se a la banda esquerra. Un canvi quirúrgic que no va afectar la resta de l'equip. El guió del partit ràpidament es va revelar. La Real tenia el domini del partit. L'Espanyol agafava un rol més conservador: esperar per contraatacar. Tot i això, la primera ocasió va ser per a Diego Reyes en una rematada de cap que Rulli va enviar a córner. Un foc d'encenalls que no va entorpir la dinàmica dels bascos, que continuaven tocant i movent la pilota a alta velocitat. Això obligava l'Espanyol a tenir una especial vigilància defensiva, fins que Zurutuza va filtrar una pilota a l'esquena dels centrals. Vela va recollir la pilota i amb un xut sec i ajustat al pal va enviar la pilota al fons de la xarxa. Galleda d'aigua freda per a l'Espanyol. La Real en la seva primera arribada demostrava el seu potencial ofensiu. I això que a l'inici del partit va perdre Willian José, el seu pitxitxi, per lesió.

Els blanc-i-blaus es van refer del cop amb una genialitat d'Hernán Pérez. Caicedo va servir ràpidament una falta cap a José Reyes. L'andalús va obrir a banda dreta i el paraguaià es va posar el vestit d'etiqueta. Va driblar a dins de l'àrea dos defenses de la Real i va culminar la seva màgica acció amb un toc suau per l'escaire. Gol de traca i mocador de l'internacional, que es va treure la màscara de protecció per celebrar-lo. Una diana que reenganxava els locals al partit.

El guió del partit no va variar en la segona. La Real tenia agafat fermament el timó i encara ho va fer amb més intensitat amb la fuetada d'Illarramendi, que va xutar des de 30 metres i va enviar la pilota al fons de la xarxa. Diego López no s'ho podia creure. El gol encara va donar més ales i comoditat a la proposta de la Real. El partit es fonia i arribava al final amb un Espanyol que no va poder rematar entre els tres pals.

Ara tocarà pensar en el Real Madrid. Pròxima parada: el Bernabéu. I hauran de continuar agafant múscul i no desinflar-se.