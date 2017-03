Posar la cirereta a la setmana

L'Espanyol busca tancar la seva setmana fantàstica amb un resultat positiu contra el Vila-real. Els blanc-i-blau van iniciar aquest periple de tres partits amb un solvent triomf contra l'Osasuna a Cornellà, i dimecres van treure un valuós empat a Balaídos contra el Celta. Ara els de Quique Sánchez Flores tornen a encarar un duel clau en el seu objectiu d'apropar-se a les posicions de prestigi que donen dret a Europa. Al davant tornaran a tenir un adversari gegantí. El conjunt de la Plana Baixa està habituat a lluita per anar a competicions continentals any rere any. L'Espanyol busca consolidar-se en aquesta zona, i tot i que a priori l'objectiu és el top-10, no vol deixar de somiar i tornarà a posar a prova la seva fiabilitat. Puntuar a l'estadi de la Ceràmica seria certificar la candidatura europea i acabar la setmana amb una magnífica collita de resultats.

Darrerament, Quique Sánchez Flores escolta reiteradament com l'objectiu europeu va agafant cos, però ahir va matisar el seu discurs fent una crida a la prudència. “Deixo que la gent somiï, somiar en gran és millor que en petit. Però siguem cauts perquè estem parlant d'Europa com una obligació. La nostra obligació és la de consolidar un projecte.” Però el madrileny deixava clara l'ambició actual de l'equip. “Venim de guanyar i empatar. Lluitar contra el conformisme em sembla fantàstic però tampoc es pot interpretar que l'equip vagi en funció dels resultats. Quan un equip guanya dos partits seguits o perd dos partits no és que siguem lletjos o bonics. Anem més enllà dels resultats.” L'exigència del partit d'avui és evident però les mesures que haurà de prendre l'Espanyol no tenen res a veure amb les que es van experimentar dimecres a Balaídos. “El Vila-real no s'assembla al Celta. Pel que fa a competir per Europa, sí, però ells tenen una plantilla per lluitar per entrar en la Champions. Al Celta li agrada la pilota i el Vila-real és ordenat i prefereix atacs curts. No serà un partit com el del Celta. Hem de canviar respecte al partit de Balaídos. Hem vist el vídeo per corregir coses”, enraonava Quique. El preparador també haurà de fer algunes rotacions per dosificar la seva plantilla. “Haurem de fer algun canvi perquè tenim una fatiga important i haurem jugat dos partits a fora.” Les variacions en l'onze seran mínimes. Javi López ocuparà el lloc del lesionat Marc Navarro al lateral dret. José Reyes també està cridat a tenir protagonisme i a entrar en lloc de Caicedo, titular a Balaídos. Però la millor medicina contra la fatiga és l'energia positiva que donen els últims resultats. “Els jugadors estan bé, anímicament forts i de sis punts en sumem quatre.”

Per la seva banda, el Vila-real segueix sent l'equip perillós de les darreres temporades, però enguany ha perdut la fiabilitat hermètica. És un equip amb problemes a casa, on només ha guanyat un dels seus últims set partits. Han mantingut el nivell gràcies a la seva eficàcia lluny de casa. Amb Escribá a la banqueta, els de la Plana Baixa han guanyat més velocitat en les seves transicions ofensives però han perdut control i gestió dels partits. “L'Espanyol no és un equip per estar a baix, per pressupost i inversió. Hauria d'estar entre els 10 primers i ara volem distanciar-los en la taula i guanyar la diferència de gols”, deia el tècnic del Vila-real. I és que un triomf local deixaria l'Espanyol a nou punts i, per contra, si guanyen els catalans quedarien a tres punts.