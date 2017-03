Domini insuficient a Vila-real

Un gol de Soriano a l'últim minut de la primera part i un de rebot de Bakambu a deu minuts del final han comportat la desfeta de l'Espanyol a Vila-real.

Tan sols havia passat un minut i Bakambu s'ha plantat sol davant Diego López, que ha evitat el primer. El Vila-real ha tingut una sortida intensa, que l'Espanyol s'ha anat espolsant de mica en mica, passant a controlar el partit. Gerard Moreno ha marcat de cap, però l'àrbitre l'ha anul·lat per falta prèvia a Víctor Ruiz. Burgos Bengoetxea l'ha encertada, per equivocar-se greument en el minut 27 en convertir un rebot en una cessió a Diego López. Soldado l'ha executada dins l'àrea, amb bona resposta de nou del porter gallec.

El partit ha mantingut un equilibri fins al tram final de la primera part, en què dos minuts bojos han sortit cars. Diego López ha evitat el gol en una rematada de Soriano i en la contra posterior Piatti ha fet la passada de la mort a Jurado, que a un metre de l'àrea petita ha estat incapaç de col·locar la pilota, enviant-la al cos del porter. A tocar del xiulet del descans, una jugada iniciada per Bakambu ha comportat una bona combinació de la davantera local, amb Soriano empenyent l'esfèrica al fons de la xarxa.

El domini de l'Espanyol ha tornat a la segona meitat, amb Caicedo entrant aviat per buscar més presència ofensiva. Marc Roca i David López s'han fet els amos del duel, però les centrades constants no han trobat rematador i l'última passada letal no ha aparegut en cap moment. Quique Sánchez Flores ha arriscat encara més en el tram final provant Hernán Pérez de lateral dret i uns minuts després la mala sort ha fet acte de presència. Diego López s'ha tornat a lluir i el rebot ha anat a Bakambu, que ha rematat amb la malastrugança que el rebot del pal ha tocat en el porter i s'ha convertit en el 2-0.