El capità seguirà vestint de blanc-i-blau fins al 2020

L'Espanyol viu la primera temporada d'un projecte ambiciós, en què vol convertir la paraula Europa en habitual. En els anys anteriors hi ha hagut més patiment que alegries, però només un jugador ha viscut tota l'evolució. Javi López afronta la vuitena temporada amb el primer equip, potser la més complicada per la falta de protagonisme, i el club blanc-i-blau ha reconegut la trajectòria del capità oferint-li la renovació fins al 2020. I l'entesa és total.

L'Espanyol va fer un salt de gegant l'estiu passat. Adeu a les urgències econòmiques que determinaven el dia a dia i nova etapa encapçalada per Quique Sánchez Flores i onze fitxatges. Amb una nova escala salarial. Això va provocar alguns conflictes, com l'adeu precipitat d'Álvaro González i les queixes públiques de Víctor Sánchez pel retard en la seva millora de contracte. Javi López no ha badat boca i el seu cas s'ha anat posposant, que no oblidant. Així, l'acord ha estat força ràpid. El jugador d'Osuna, de 31 anys, acaba contracte el 2018 i fonts del club blanc-i-blau van confirmar ahir que l'entesa estava enllestida amb la signatura fins al 2020, ampliable per una temporada més en funció dels minuts disputats.

La renovació de contracte anirà acompanyada d'una millora de sou que acostarà el capità a la nova escala salarial. Un premi a la seva trajectòria. Quique Sánchez Flores no hi ha posat cap trava, tot i que ha perdut la confiança en el jugador andalús, que tan sols ha disputat dos partits en quatre mesos a causa de l'eclosió de Marc Navarro. Això sí, Javi López mantindrà ara el lloc en l'onze titular com a mínim fins a la visita de Las Palmas divendres. Víctor Sánchez segueix evolucionant a ritme lent i es confiava que arribés a temps per al duel amb els canaris, però ahir, tot i tocar pilota, va seguir al marge del grup i la data de la reaparició no serà tan pròxima. I Marc Navarro encara en té per a un mes com a mínim. Cal recordar que l'aparició del badaloní va congelar l'entesa amb Pablo Zabaleta de cara a la temporada que ve.

Ristic per a l'esquerra