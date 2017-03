El divendres és un mal dia

David López era molt clar sobre el fet de jugar els divendres. “Personalment a mi no m'agrada. Ho noto quan juguem un partit els divendres”, admetia el migcampista blanc-i-blau. El cert és que, amb els números a la mà, el divendres és un dia que a l'Espanyol no li prova. El conjunt de Quique Sánchez Flores jugarà contra el Las Palmas el seu sisè partit en aquest dia i el balanç de resultats és paupèrrim. De cinc enfrontaments els blanc-i-blaus no n'han guanyat cap i s'ha de conformar amb quatre empats i una derrota. A casa contra el Màlaga (2-2), el Deportivo (1-1) i la Real Sociedad (1-2), i a domicili contra la Real Sociedad (1-1) i el Las Palmas (0-0). No és cap error de picatge. Hi ha hagut un doble enfrontament amb el conjunt basc i el canari que s'ha jugat tant en la primera volta com en la segona en divendres. Com es pot veure hi ha equips abonats a jugar en divendres. En aquesta classificació els blanc-i-blaus estan entre els equips més destacats. El rànquing d'aquesta estadística l'encapçala el Betis, que ha jugat, fins ara, un total de deu partits en divendres, repartits en cinc a casa i cinc a domicili. Darrere dels andalusos ens trobem l'Espanyol, que disputarà el seu quart partit contra el Las Palmas l'últim dia laboral de la setmana. El Las Palmas també el segueix de prop i la següent jornada jugarà també el seu quart partit en divendres contra el Vila-real, que, una vegada eliminat de l'Europa League, s'estrenarà en divendres. Fins ara hi ha vuit equips que han jugat en divendres, i n'han quedat exempts el Barça, el Madrid, l'Atlético, el Sevilla, l'Athletic Club, el Celta i l'esmentat Vila-real; curiosament, el València és l'única entitat d'aquest privilegiat grup que no ha jugat a Europa aquesta temporada.

En clau blanc-i-blava, el problema de jugar en divendres s'afegeix a la sempiterna baixa afluència de públic al RCDE Stadium. No és el mateix jugar un partit dissabte o diumenge que fer-ho en divendres. La mitjana d'assistència aquest dia ha estat de 17.304 espectadors en els tres partits jugats a casa, contra el Màlaga (17.725), el Dépor (16.347) i la Real Sociedad (17.840). És a dir, menys de la meitat de la capacitat del RCDE Statium, amb el greuge econòmic que suposa per a l'entitat no tenir una bona entrada a l'hora de repartir el 2,5% dels drets de televisió que corresponen a l'apartat de l'assistència als diferents estadis.

L'Espanyol s'ha queixat recentment a la lliga per aquest repartiment d'horaris, tres dels últims partits en divendres són recents i corresponen al 2017 i es juguen a casa. Però a l'inici de lliga el club, i concretament els jugadors, es va veure perjudicat seriosament. Fem memòria. L'Espanyol va veure com en les dues aturades per seleccions de principi de curs li va tocar reenganxar-se a la lliga jugant en divendres, i amb l'afegitó que els dos partits van ser a domicili. La primera vegada va ser contra la Real Sociedad a Sant Sebastià. Els blanc-i-blaus van empatar (1-1) el partit, però Quique Sánchez Flores va haver de canviar la rutina d'entrenaments per esperar els internacionals. En el segon partit la cosa encara es va agreujar més i va esdevenir més profund. Els catalans van jugar el divendres 15 d'octubre contra el Las Palmas, un partit que va acabar amb empat a zero. Aquell és el desplaçament més llarg de tots els que es fan en la lliga, i l'Espanyol va haver d'arrossegar la càrrega de tenir tres internacionals americans que van arribar sense entrenar-se: Caicedo, Demichelis i Hernán Pérez. D'aquests tres només va jugar uns minuts l'extrem paraguaià. Contra la Real encara va ser pitjor, ja que a tots ells s'hi van afegir Diego Reyes, amb Mèxic, i Óscar Duarte, amb Costa Rica, lesionat en el partit del 15 d'octubre a Gran Canària. “És incòmode i està mal fet, no sé si en el futur es canviarà. Igual que en les setmanes de seleccions no es juga dilluns, es podria no jugar el divendres... Però no hi podem fer res i ens hi hem d'adaptar”, explicava llavors Víctor Sánchez, fortament molest per aquests horaris. Però qui no es consola és perquè no vol. L'Espanyol pot presumir, de moment, que no li han posat cap partit en dilluns. Aquest és, sens dubte, el pitjor dia i el més letal per a una bona assistència.