Gerard Moreno viu el millor any de la seva vida

Gerard Moreno és un home feliç. El davanter de Santa Perpètua està signat el millor any de la seva carrera esportiva i ho fa en el club del seu cor. Totes li ponen, al futbolista, que enguany serà pare per primera vegada i, de retruc, el seus números l'avalen sobre la gespa. Parlar de Cherokee Moreno és parlar del moment d'optimisme creixent que es viu a l'Espanyol. Feia temps que els blanc-i-blaus no encaraven un final de lliga amb aquesta vitalitat i felicitat global. El primer any del projecte de Chen Yansheng està posant la llavor d'un projecte vigorós i amb arrels profundes. I aquí és on Gerard Moreno s'ha convertit en un dels protagonistes indiscutibles. Pitxitxi de l'equip amb 11 gols, també suma dues assistències. Més enllà d'aquesta aportació, el que més valoren el tècnic i els seus companys és la feina grisa que fa sobre el terreny de joc. Enguany Quique Sánchez Flores té coll avall que les seves alineacions sempre comencen per Gerard Moreno. El davanter és l'únic futbolista que ha estat present en tots els onzes inicials des de la jornada 1 contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán fins a la darrera contra Las Palmas. Ha jugat tots els partits fins a sumar-ne 27, amb un total de 2.380 minuts de joc.

Un futbolista aplicat i lluitador per fer la primera pressió sobre la defensa rival. Un estil de joc indomable que el fa ser un autèntic esvalotador del joc. Es comporta com aquells indis cherokees que feien anar de corcoll l'exèrcit dels Estats Units al segle XIX amb les seves escomeses impredictibles. No hi entén, de sistemes, i és totalment permeable a qualsevol mena d'esquema tàctic. Juga com a referència ofensiva, de mitjapunta o bé caient a la banda. Una polivalència i sacrifici que responen a la perfecció al prototip de l'atacant modern. “El futbol actual no entén un davanter que no corri i s'esforci en tots els àmbits”, apuntava fa dues setmanes Quique Sánchez Flores amb relació al punta de Santa Perpètua. Passen les jornades i Gerard Moreno està fent miques els seus registres. Fins ara el seu rècord personal eren 7 gols en la lliga, però ara mateix n'ha fet 11 i ben segur que podrà acabar per sobre dels 15 gols a final de temporada. Al davant té 11 partits fins que s'acabi la lliga i un marge suficient per tancar la temporada com un dels grans golejadors del campionat. Una situació que beneficia molt l'Espanyol, que estava en espera de tenir un killer letal.

“Si aquest és el meu millor noment? No ho sé, però estic en un moment molt bo. Els companys i el cos tècnic em donen una confiança brutal i així és més fàcil que et surtin les coses”, deia Gerard Moreno, que també veu com l'entorn és l'òptim per exercir la seva professió. “Estic feliç, l'equip està bé, l'afició gaudeix. Estic a casa i quan s'ajunten tots aquests factors es fa més fàcil jugar a futbol.” Tot i això, el davanter no es capfica amb una possible trucada del seleccionador estatal Julen Lopetegui, que donarà la seva propera llista de convocats aquest divendres. Caldrà estar atents per saber si el pitxitxi blanc-i-blau és la sorpresa.