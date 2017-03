Viure l'aturada amb calma

La lliga s'atura diversos cops al llarg de la temporada i ja se sap que un bon resultat abans és sinònim de quinze dies de tranquil·litat. La pausa aquest cop arriba després del duel d'aquest migdia a Ipurua en el primer dels quatre partits que determinaran a què aspira l'Espanyol en el tram final del curs. Els homes de Quique Sánchez Flores necessiten un bon resultat al camp de l'Eibar per superar un rival directe en la classificació i no perdre de vista l'Athletic, que camina amb pas ferm en el setè lloc, si bé té un compromís complicat contra el Madrid.

Europa, si la setena plaça ho comporta, està a cinc punts de distància. L'Espanyol visita Eibar i el següent desplaçament serà a San Mamés. Retallar la diferència està a les seves mans i el primer pas serà avui a Ipurua. En la temporada blanc-i-blava els bascos van suposar el punt d'inflexió, el partit en què els jugadors van veure que era possible fer un salt de qualitat després d'igualar un 0-3 en la segona meitat, assolint l'empat amb un home menys en el tram final. “Aleshores anàvem creixent lentament i ens vam trobar un resultat molt inesperat, complicat i estrany en el descans. Va mesurar el nostre acte de rebel·lia en un període de creixement. El resultat ens va obligar a mesurar el nostre caràcter. Vam sortir del partit amb la sensació que l'equip podia créixer.”

L'Espanyol va començar a pujar posicions en la classificació després del 3-3 a Cornellà. Una volta més tard, els dos equips es tornen a trobar i ara tots dos tenen Europa a l'horitzó. Els bascos tenen un punt més i José Luis Mendilibar no es treu la sensació que estan baixant un xic la intensitat en veure's salvats, principal objectiu. Els insta a seguir al 100%, perquè cada lloc que es puja en la taula és sinònim de més diners per al club a través del contracte televisiu, que comporta alhora eines per seguir creixent. I els blanc-i-blaus van pel bon camí en la fita del top 10, però mentre hi hagi possibilitats d'assolir l'Europa League estan obligats a lluitar. L'Eibar, el Betis, l'Athletic i l'Alavés són els quatre rivals seguits que han de determinar si el somni es manté viu. Però la filosofia és d'anar dia a dia i toca Ipurua, on el principal maldecap de Quique Sánchez Flores és com tapar la baixa de Pablo Piatti, que va veure la cinquena groga contra Las Palmas. Sense els nou gols i nou assistències de l'argentí, l'equip blanc-i-blau no seria novè, i no és fàcil cobrir-ne l'absència, i menys en un partit que es disputarà al contraatac. El tècnic madrileny va reconèixer que no hi ha gaires jugadors d'aquest perfil a la plantilla, així que li tocarà variar el sistema. Posar o no més múscul al mig del camp és l'altra dilema que ha de resoldre per mirar d'arribar a l'aturada amb calma.