“Donem per bo l'empat, és un camp complicat”

Quique Sánchez Flores es va mostrar satisfet pel punt aconseguit pels seus. “És un camp complicat, un rival que no et deixa pensar, que t'asfixia i et fica a l'àrea. Un empat aquí és bo. Ells estan on estan per alguna cosa, així que sí, donem per bo l'empat”, reflexionava el madrileny, que parlava de l'efectivitat dels seus: “No hem xutat gaire a porteria, hem xutat poc, però hem tingut diversos contraatacs perillosos. Hem estat efectius relativament. Ells et posen les coses complicades. És una bona notícia que els companys es donin suport els uns als altres i s'intercanviïn les posicions. Estic content per això.” Més autocrític es va mostrar amb les oportunitats que no es van concretar. I és que ahir els blanc-i-blaus només van xutar una vegada entre els tres pals i, per sort, va arribar el gol de Jurado. “Ens hem lamentat que les quatre ocasions més clares que hem tingut no hem arribat a xutar, i ens hem equivocat en els metres finals”, assenyalava Sánchez Flores. Concretament es refereix a uns atacs amb perill real que no van saber acabar els jugadors en els metres finals. “No xutem gaire a porta, però en les ocasions més clares, els contraatacs que hem tingut amb superioritat, no hem rematat. Hem estat efectius de cara a porteria, però no en els contraatacs”, tornava a certificar l'entrenador.

D'altra banda, el tècnic va explicar el perquè del canvi de Pape Diop. “Tenia un problema important als abductors. Víctor m'ha dit que estava preparat per jugar una part, però després he vist que hi havia molta intensitat jugant de mig centre, així que he posat Roca. Volia intensitat al mig i Fuego no estava al 100%. I Víctor ens assegurava intensitat amb i sense la pilota”, un Víctor que va tornar dos mesos després.