Gerard Moreno: “Quan vaig veure la groga em vaig quedar fotut”

L'Espanyol no té marge per a celebracions perquè dimarts té un altre partit. I un de decisiu, que afrontarà sense el pitxitxi Gerard Moreno. “Quan vaig veure la targeta estava fotut perquè és un camp difícil i tal com està la classificació. Animaré des de casa. Si fem les coses bé, traurem alguna cosa”, ha ressaltat aquest matí el davanter.

Els titulars han treballat a gimnàs. L'alegria es reflectia als rostres, hores després de l'èpica remuntada contra el Betis. “Tal com va anar el partit la victòria senta molt bé. Són tres punts molt importants i ens dóna molta confiança. Cada cop en tenim més. Treballem per ser un bloc fort i que als rivals els costi crear-nos ocasions. La plantilla està olt unida i a veure fins on podem arribar.”