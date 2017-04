Una altra aposta pel planter

L'Espanyol té problemes a l'eix de la defensa i Quique Sánchez Flores ahir va tornar a recórrer a les categories inferiors, amb l'entrada d'Antonio Cristian en la convocatòria per anar a Bilbao. El gadità acaba el contracte al juny i està negociant la renovació, que inclouria fer la pretemporada amb el primer equip el juliol que ve. “Antonio Cristian té un gran físic, és esquerrà i va bé en el joc aeri. Té condicions i aparentment pot funcionar. Em falta veure'l en un context de primera divisió”, va remarcar l'entrenador blanc-i-blau. El jove central va viatjar ahir amb l'Espanyol com a precaució després que David López es perdés l'entrenament de diumenge per una contusió al genoll. El santcugatenc ha endarrerit de nou la posició després de la greu lesió d'Óscar Duarte a Eibar. L'internacional de Costa Rica va rebre ahir l'alta mèdica hospitalària i ara passarà uns dies de repòs a casa abans d'iniciar la setmana que ve la llarga recuperació del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre, que durarà com a mínim set mesos.