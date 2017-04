Tocarà gratar-se la butxaca

L'Espanyol s'haurà de gratar segurament la butxaca de nou. LaLiga va traslladar ahir al comitè de competició i a la comissió anti-violència de la RFEF els càntics del sector 109 i 110 en el partit contra l'Atlético de Madrid. Segons l'informe que va fer públic LaLiga, uns 600 aficionats van cantar “Ole, ole, ole, cornudo Simeone” contra l'entrenador del conjunt madrileny, mentre que minuts més tard uns 200 seguidors també del sector de La Curva Jove van cridar “písalo” quan el porter Oblak estava estès a terra.

L'Espanyol és l'únic equip denunciat en la jornada 33 de lliga, amb l'afegit que hi ha antecedents. Fa un any la federació espanyola va castigar amb 24.002 euros el club blanc-i-blau per les pancartes i els càntics en el derbi. I precisament la directiva blanc-i-blava tem que la situació es pugui repetir en el duel de demà després que en la primera volta hi hagués pancartes ofensives i càntics al Camp Nou, que es van repetir dimecres en la golejada del Barça contra l'Osasuna.