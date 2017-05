“El repte d'avui era competir i ho hem fet”

Quique Sánchez Flores va evitar tota crítica al joc de l'Espanyol, malgrat les dues cares mostrades i una segona meitat tancats al darrere. “No és el tipus de partit que ens agrada, però cal saber-lo competir. Ells treballen molt bé. Segones parts o finals de partits així ja els hem viscut abans. Quan no hem estat especialment encertats amb la pilota ens toca patir. Ho hem fet bé, malgrat que no ens agrada. També és mèrit del rival. Si no fos per la situació i la pressió que tenen, és un equip amb bons jugadors que pot fer bon futbol, tal com ha fet en la segona meitat. Hem competit, que era el repte d'avui. Ho hem fet. Mantenir el nivell de compromís dels jugadors no és fàcil; hem vist molts equips deixar-se anar al final i nosaltres no.”

El partit s'ha començat a decantar amb una greu errada d'Arribas. Un regal que Quique Sánchez Flores va atribuir a la situació del Deportivo, amb la pressió i nervis que comporta. “Quan tens ansietat, poden passar aquests accidents. Ho hem viscut en les vuit primeres jornades. És una llàstima per al jugador, que demà es llevarà i ja se sentirà millor, i és una acció que no va d'acord amb la qualitat del jugador. Ens hauria agradat fer el mateix gol, però sense l'errada del jugador.”

Finalment, el tècnic madrileny va citar dos noms propis. El primer, Léo Baptistão. “Mai sabrem què hauria passat en els tres mesos sense Leo. Disfrutem-lo ara.” I després, Víctor Álvarez. “En Víctor? Bé. Sempre dic que si estic a la graderia i veig jugar Víctor pensaria que és un bon jugador. Ha jugat poc i això deu ser per culpa meva. No és fàcil jugar només dos partits, però sempre ho ha fet bé. És un bon jugador. I Duarte ha ajudat quan havíem cedit massa terreny.”