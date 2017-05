Gerard, l'home de ferro

Gerard Moreno està signant una gran temporada amb l'Espanyol. El davanter de Santa Perpètua s'ha entossudit a batre els seus registres personals. Trencada fa temps la barrera psicològica dels deu gols, amb el que va fer diumenge a Riazor va ampliar el seu compte de dianes fins a tretze, a les quals cal afegir quatre assistències. Un registre que encara podrà engrandir en les dues jornades que queden per tancar la temporada contra el València, al RCDE Stadium, i l'últim desplaçament, al Nuevo Los Cármenes contra el Granada. És el pitxitxi de l'equip, però Gerard Moreno és alguna cosa més que gols. Per començar, és l'home de camp que més minuts ha jugat en la lliga. Fins ara ha estat titular en 35 de les 36 jornades de lliga. Només es va perdre un enfrontament al llarg del campionat per sanció, va ser a San Mamés contra l'Athletic Club. La resta dels partits els ha jugat tots. Quique Sánchez Flores el té com un element tangencial i essencial en el seu equip. Amb el preparador blanc-i-blau funciona a la perfecció l'axioma: Gerard i deu més. I és que el de Santa Perpètua és el futbolista més utilitzat al llarg de la temporada davant de David López (3.060 minuts) o Diego López (2.933). Gerard encapçala la llista amb més minuts al terreny de joc amb 3.100.

Molts són els factors que han ajudat Gerard Moreno a signar aquesta magnífiques xifres en la seva segona temporada al primer equip de l'Espanyol. L'any passat el futbolista no va tenir la confiança necessària per mostrar el seu futbol. Una irregularitat marcada per dues lesions musculars que li van trencar el ritme de competició. Ara se sent important i indiscutible per a Quique, i això li ha servit per alimentar la seva fam i autoestima competitiva. El punta no ha fallat, però al marge del seu perfil afilat per definir en els últims metres s'afegeix una ànima combativa fora de tot dubte. Cherokee és un lluitador nat. És d'aquells puntes que pressionen la sortida de pilota del rival i incomoden els defenses constantment quan no té la pilota. Un davanter amb ànima de defensa. I aquesta és una característica que aprecia molt Sánchez Flores. El preparador concep els davanters com els primers defenses de l'equip. Gerard Moreno entén a la perfecció aquesta petició del seu tècnic i no escatima esforços. És el primer que mossega l'adversari i estimula els seus companys d'atac perquè l'acompanyen en aquestes tasques més grises.

A més, Gerard Moreno és un davanter molt versàtil i amb mobilitat per tot el flanc d'atac. És elàstic. A vegades cau en moviments hiperbòlics. Una hiperactivitat que fa anar de corcoll els defensors. No és un punta d'un sol registre, sinó que pot jugar com a referència ofensiva o bé en una banda o, fins i tot, darrere del punta. Mobilitat total i absoluta d'un jugador que fins i tot ha hagut de fer de creador de joc quan els partits es posaven costeruts. Amb massa freqüència se l'ha vist baixant a la medul·lar per llançar les ofensives quan l'equip no trobava una sortida neta des del darrere. Un aspecte que explica a la perfecció la seva polivalència i solidaritat amb l'equip, però alhora el fa perdre massa metres per trobar el camí del gol. Aquest és un punt que Sánchez Flores haurà de corregir de cara a la temporada que ve per treure més rendiment del pitxitxi perquè no caigui en certs circumloquis que no el beneficien per arribar fresc als últims metres.

Baptistão, el millor acompanyant

El company que més s'adapta a aquesta manera d'entendre el futbol en parcel·la ofensiva és Leo Baptistão. El brasiler i el català han format el millor duo atacant blanc-i-blau. La llàstima és que l'exjugador de l'Atlético s'ha passat quatre mesos lesionat per una talàlgia. Malgrat jugar menys de mitja temporada, ja acumula cinc gols en la lliga i quatre assistències. Més discret ha estat el paper de Felipe Caicedo, que només ha marcat dos gols en la lliga tot i jugar els mateixos minuts que el seu homòleg brasiler. L'equatorià, habitual titular en els últims partits per la lesió de Baptistão, va millorar la seva contribució en la pressió, però mai s'ha trobat a gust amb les exigències tàctiques imposades per Quique Sánchez Flores.