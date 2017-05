“Volíem donar una alegria més a la nostra afició”

Quique Sánchez Flores va tornar a remarcar ahir la bona feina feta al llarg de la temporada, arrodonida per la victòria aconseguida a Granada. El primer exercici del nou projecte de Chen Yansheng pot acabar amb una vuitena posició en funció dels resultats de la jornada, però sobretot ha servit per enterrar del tot la paraula permanència i mirar cap amunt. “Hi poso una nota molt bona. 56 punts en la lliga espanyola són molts punts. Parlaríem d'Europa en lligues anteriors. Per un equip que començava és una base sòlida per millorar, per arguments defensius, ofensius, volent guanyar per molt que sembli que s'hagi baixat en els últims partits quan no ens hi jugàvem res. Però hem donat la cara a Leganés, a Riazor quan s'hi jugaven la vida i volíem donar una alegria més a l'afició a Granada i s'ha aconseguit.”

Quique Sánchez Flores va destacar la millora fora de casa a la segona volta, si bé l'Espanyol ha rendit a bon nivell a domicili al llarg del campionat. “No podem guanyar a tots els camps, però hem guanyat a força camps. D'això es tracta, de competir a tot arreu.” Granada en va ser ahir testimoni amb una victòria més dels blanc-i-blaus. I el següent pas? Doncs és ser ambiciosos i continuar creixent, encertant amb els fitxatges. Al mateix temps, retenint les peces clau de l'equip periquito, amb la continuïtat de Diego López i Diego Reyes com a objectius imminents. “Anirem pas a pas. Descansarem i celebrarem el que hem aconseguit. Farem la plantilla i quan la tinguem marcarem el nou objectiu. Tenim dues renovacions pendents, que estan encaminades i tant de bo es puguin concretar. És el millor missatge que podem enviar a l'afició, que volem quedar-nos els millors.”