De la frustració a la il·lusió

Òscar Perarnau va estar tres anys al capdavant de la direcció esportiva de l’Espanyol. Tres temporades de repte de supervivència, de reinventar-se cada any per l’obligació de vendre les estrelles i evitar així la fallida econòmica. Una època dura, de nòmines impagades i poc marge per créixer, ans al contrari. Ara tot és diferent. L’Espanyol viu instal·lat en la il·lusió, en l’obligació de créixer, en recursos que s’han doblat des de l’anterior etapa, de la mà de Chen Yansheng. I de nou han pensat en el llavanerenc, que ahir va tornar a asseure’s a la sala de premsa per explicar la nova estructura de l’entitat periquita i deixar ben clar que no pren poder a Jordi Lardín.

Chen Yansheng parla poc en públic. El president de l’Espanyol està passant uns dies a terres catalanes per posar fil a l’agulla en la planificació esportiva, definint el pressupost i el marge de maniobra, menor del desitjat per les limitacions del joc net de l’LFP. El xinès tenia Perarnau en alta consideració des que es van reunir al país oriental fa anys i fins i tot un cop desvinculat el maresmenc mantenien el contacte i es veien. Encara que no ho admeti públicament, el cap de Rastar Group va veure coses que no li van fer el pes la temporada passada i ha apostat per un home de confiança. “El retorn d’Òscar coincideix amb la nostra idea de gestió. Volem créixer sempre sobre la base de la tradició i per això estem agraïts als periquitos que tornen a casa per créixer amb nosaltres. No només ha estat vint anys al club, sinó que els tres anys que va ser director esportiu el club passava moments difícils i va aconseguir grans mèrits. A més és bon amic de Lardín i confiem que aquest equip donarà un gran impuls al creixement del club.”

La confiança total de Chen Yansheng i la il·lusió de tornar a casa. I de tenir recursos per primer cop. Perarnau tornarà a treballar amb Lardín i ahir es va esforçar a ressaltar que el seu retorn no té res a veure amb una pèrdua de confiança en la feina del d’Esparreguera. “Jordi és el màxim responsable de la configuració de la primera plantilla i el filial. Des de la direcció general esportiva mirarem d’ajudar-lo, però el primer equip és el pilar fonamental del club. El club està en creixement, s’ha de millorar. Vull saber les necessitats de cada persona i a partir d’aquí anirem canviant coses de manera progressiva i permanent”, va indicar el nou responsable de coordinar la direcció esportiva, la secretaria tècnica, el femení, el futbol base, les escoles i acadèmies els serveis mèdics. Un càrrec amb unes atribucions que van generar alguns dubtes. Perarnau va ser el primer d’aclarir que ell també n’havia tingut fins que el president li havia explicat el projecte que té en ment.

Amb un notable