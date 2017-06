Canvi de plans en la planificació de la defensa

La planificació esportiva a l’Espanyol semblava molt clara, però el pas dels dies està posant-hi un tel de boira que ho dificulta tot. La falta de sortides i els problemes per seguir dins del límit salarial ha alentit el procés i, fins i tot, ha provocat que fitxatges lligats s’hagin escapat. I obliga a variar el pla. En la defensa, per exemple. Retenir Diego Reyes i incorporar dos centrals més passa a un segon terme per falta de recursos, així que cal reduir la llista de desitjos.

Quique Sánchez Flores va ser ben clar en la idea per a la temporada. La intenció de l’entrenador madrileny era lligar la continuïtat de Diego Reyes i fitxar dos centrals més, un d’ells amb rol clar de titular. A més, Quique veia el mexicà avançant la posició per exercir de migcampista defensiu. No serà així. Avui és 30 de juny, i l’opció preferencial de l’Espanyol per aconseguir els drets de l’internacional asteca per set milions d’euros s’acaba. Segons la versió blanc-i-blava, ja que, per l’agent del jugador, fa un mes que va caducar. La premsa portuguesa assenyalava ahir que el club periquito abonarà finalment la suma, però no està gens clar. Des de l’entitat catalana insisteixen que el preu és massa alt i el Porto no accepta els terminis de pagament, sigui pels set milions o pels sis, que és la proposta més alta fins ara. Els portuguesos fa setmanes que estan subhastant Diego Reyes i hi ha equips interessats, sobretot el Bayer Leverkusen. L’Espanyol compta amb la complicitat del jugador, que vol seguir a Barcelona i té un acord per cinc temporades. Però no esperarà eternament. El club blanc-i-blau es pot arriscar i deixa passar dies com a mesura de pressió, ja que si el defensa es manté ferm, el Porto es trobarà amb la necessitat de vendre per no veure’l volar sense veure ni un euro el 2018.

Pendents de Màlaga