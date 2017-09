Quique Sánchez Flores mirava el marcador i no hi veia el reflex del partit que acaba de presenciar. Cinc gols en contra contra el gran rival, amb Messi com sempre de botxí. “La nostra presència no ha estat tan dolenta com per encaixar cinc gols i aquesta diferència en el marcador. L’equip ha estat bé, pressionant a dalt i fent un bon treball”, apuntava l’entrenador com a resum ràpid de l’enfrontament al Camp Nou.

El tècnic madrileny repassava els gols encaixats i gairebé cap entrava en el seu esquema. Cap responia a com visualitza Quique Sánchez Flores el partit quan el prepara. Des del primer gol en contra en clar fora de joc a d’altres que es van produir després d’una carambola desafortunada. L’àrbitre, com era d’esperar, també apareixia en les reflexions de l’entrenador de l’Espanyol. “Ens queixem del primer gol, òbviament, i del quart, que és falta. El cinquè ens enganxa molt cansats, pressionant a dalt. Hem de saber que sense energia no podem deixar aquest espai a les nostres esquenes. No hi estic d’acord. Els detalls han pogut decidir com ha anat el partit. El pal, el gol en fora de joc, etc. Necessites encert en partits així perquè saps que no tindràs quatre o cinc ocasions. Ens queixem del primer gol perquè són bons àrbitres, però s’ha de poder parlar amb ells i no es pot. A la mitja part, li he anat a comentar una cosa, amb educació, i és una pena que no es pugui fer. El segon gol ve d’un rebot, el tercer també, molt estranys. Venen de situacions estranyes i la temporada passada ens va passar aquí i ens va passar també en el derbi a Cornellà.”

Quique Sánchez Flores, però, va evitar centrar tota l’anàlisi del partit en l’arbitratge, per molt que acabés calent i amb el xiulet final s’acostés a Gil Manzano a protestar-li de nou. L’Espanyol porta un punt de nou possibles i un altre cop arrenca la lliga a una velocitat poc recomanable. Una pretemporada estranya, amb moltes lesions i problemes per tancar fitxatges, en té bona part de la culpa. “Però el partit no és per parlar d’això, dels àrbitres, sinó d’una derrota. Hem de protegir el grup. No crec que hi hagi nervis perquè som conscients de les nostres limitacions. Entrenem al màxim perquè les virtuts brillin i per dissimular els defectes. Tenim un munt de jugadors que no estan al seu nivell perquè han estat operats o surten de lesions i ens costarà un temps mostrar el nivell de la passada temporada.”

Finalment, l’entrenador de l’Espanyol va explicar el plantejament tàctic. La pressió a dalt va tornar a ser un segell característic en el derbi, que, de nou, es va cloure amb una golejada en contra. “És un esquema 4-5-1, molt clar, tapant el mig amb Javi Fuego, amb Gerard i Leo, amb ajudes de Darder. No han trobat gaire Messi en aquelles zones intermèdies, però l’han trobat dins l’àrea, que encara és pitjor. Crec que és molt molest tancar-te al teu camp contra el Barça. Es converteix en un monòleg molt avorrit. Cal pressionar més amunt.”