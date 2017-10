La posició amb la competència més intensa

Víctor Sánchez es va exercitar amb el grup i cada cop està més a prop d’estar a disposició de Quique Sánchez Flores. L’entrenador blanc-i-blau ha viscut al llarg del 2017 un calvari al lateral dret, amb lesions constants i obligat a experimentar-hi massa sovint, però el final d’any va pel camí d’oferir el dibuix contrari. El tècnic disposarà de quatre alternatives a la dreta de la defensa, alhora que augmentarà la competència en altres posicions del camp.

L’última convocatòria va ser tota una declaració d’intencions. Quique Sánchez Flores es va endur 21 jugadors, en espera de saber l’estat de Marc Navarro i Javi López, que sortien de lesions. Per fer-ho més complicat, l’alineació oficials apareixia amb el badaloní i Sergio Sánchez com a opcions per ser titulars, un fet gens habitual. Al final el jove defensa va ser l’escollit, això sí, hipotecant una setmana més un dels canvis per no castigar en excés unes cames que no tenen el ritme de competició habitual. Quan s’hi sumi Víctor Sánchez, a punt de retornar de la tercera lesió seguida al bessó, Quique disposarà de quatre opcions per a la dreta de la defensa. “Vaig tenir la sort de gaudir de minuts en la pretemporada i començar jugant, rendint a un bon nivell fins que la lesió. Ara és diferent, ja que hi ha quatre jugadors que poden jugar, lluitant per una posició. Mai havia tingut tanta competència”, ressaltava Javi López, baixa des de la segona jornada.

La competència, a banda de posar fi al maldecap habitual, obre la porta a dos beneficis per a la plantilla. Per una banda, Quique Sánchez Flores disposarà de perfils molt diferents i podrà triar en cada partit quin s’ajusta més al rival. Així va ser contra el Llevant, en què l’Espanyol sabia que tindria més la pilota i li tocaria atacar molt, de manera que l’opció més lògica va ser Marc Navarro, el lateral més ofensiu que té. Al Bernabéu i amb el filial, el badaloní feia d’interior. Si busca agressivitat i ajudes als migcampistes, Víctor Sánchez és qui millor s’adapta, mentre que si cal sobretot mantenir la posició i defensar, li queden dues opcions més. Javi López és qui millor aguanta davant rivals hàbils, qui més rendeix en l’un contra un, i Sergio Sánchez quan estigui en millor forma aportarà reforç defensiu com el d’Osuna, amb un xic més de tendència a atacar, destacant en el rol de tercer central quan Aarón pugi per l’esquerra.

Per l’altra banda, la rivalitat al lateral farà que Quique torni a disposar de Víctor Sánchez per al doble pivot i Sergio Sánchez, de central. Més competència interna també en altres posicions.