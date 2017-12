Profunditat fictícia

Quatre derrotes en cinc partits i gravíssims problemes per fer un gol. Però Quique Sánchez Flores no retoca l’onze titular. El principal objectiu de l’estiu passat en la planificació esportiva era millorar la profunditat de la plantilla arran de les queixes de l’entrenador pel descens del rendiment quan tenia baixes. Per primer cop en els darrers anys es van ocupar les 25 fitxes, fins i tot el 21 de Jarque, però això no es tradueix damunt la gespa. El tècnic blanc-i-blau confia en un grup molt reduït de jugadors i una part de la plantilla se sent marginada. Contra el Girona ni tan sols va esgotar els tres canvis, cosa que no és el primer cop que passa.

Sergio Sánchez va moure fils per marxar al gener i fins i tot es va reunir amb Quique Sánchez Flores. El problema és que la normativa impedeix jugar en tres equips en una temporada, així que l’anhel de tornar a Màlaga va quedar en no res. Titular al Bernabéu per l’acumulació de lesionats i en la posició que no li agrada, el mataroní només va repetir minuts contra el Llevant i perquè el turmell de Marc Navarro ja no aguantava més. El representant d’Hernán Pérez, titular en la segona jornada per desaparèixer a continuació, ja va avisar que, si no jugava, buscaria una sortida al gener i el mateix entrenador va apostar per una cessió de Marc Roca, que només va sortir d’inici al Bernabéu per ser rellevat en el descans, per tancar la porta un dia després. Tots tres formen part dels jugadors que no estan entrant en els plans de Quique.

La llista és força més llarga. Álvaro no ha debutat ni acostuma a anar convocat. Ni tan sols quan hi ha baixes a la davantera com ara amb Sergio García, que fins que no es va queixar públicament no va ser a l’onze per primer cop. Duarte surt d’una llarga lesió i ha estat dos cops titular amb Costa Rica, però ni en la copa ni en la lliga ha tornat a vestir encara de blanc-i-blau. Dídac ja sabia quin seria el seu rol, mentre que els joves pensaven que jugarien més. L’ostracisme de Marc Roca, de qui el tècnic indicava que és un altre sense confiança, s’hi suma una única titularitat del sovint lesionat Marc Navarro i va ser via infiltració perquè no hi havia ningú més contra el Llevant. Melendo semblava estar aprofitant les oportunitats, però va caure de l’última llista i continua sense saber què és sortir d’inici. Sis estonetes de moment. Com un dels fitxatges, Granero. Vuit partits per al madrileny, cap d’inici.

Així, Quique Sánchez Flores té un onze gairebé intocable. Sergio García semblava trencar-lo, però es va lesionar. La resta només entren si hi ha baixes. Diop va jugar a l’inici de la lliga quan Darder encara era al Lió i contra el Dépor per la baixa de Javi Fuego. Les absències de Víctor Sánchez i Marc Navarro van situar Javi López a l’onze en les dues primeres jornades, es va lesionar i no ha tornat. Com el debut precipitat de Naldo. Dos duels i ja només se l’ha vist quan Hermoso estava sancionat. Com s’ho agafen? Doncs tan bé com poden. “Hem de ser professionals. Qui no juga és normal que es rebel·li. No estarà igual de feliç que qui jugui. Si fos entrenador voldria gent empipada quan no juga. És normal que hi hagi jugadors que no estan contents i que vulguin canviar la situació, des del respecte als companys i al treball. És una plantilla en què qui menys juga no porta cap problema. Tothom dona el màxim per fer canviar d’opinió l’entrenador”, deia ahir el capità.

Foto i dinar de germanor