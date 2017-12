Darder: “Quan encaixem un gol al cap ja pensem que perdem”

L’Espanyol travessa una mala ratxa, però el vestidor manté la calma. Sergi Darder ha ressaltat el pes del factor psicològic, que fa que l’equip s’enfonsi quan rep un cop en el partit. L’esforç hi és i, segons el mallorquí, pot ser massa. “Per dades físiques som els que més correm. Als últims minuts ens costa una mica més i potser correm una mica més del que hauríem. Necessitem una mica més de tranquil·litat, amb la pilota i sense. Fem esforços que a vegades no toca, tothom ho vol donar tot. Durant 80 minuts no vam patir gens, però et marquen un gol i... amb deu punts més no perdem amb 2-0. Quan encaixem un gol al cap ja pensem que no guanyem.” El desgast físic hi és, però qui més pes té darrerament és la ment. “A primera divisió tens un nivell mínim per guanyar partits. Els tres últims no són les pitjors plantilles, però en dinàmica negativa la psicologia pesa. Falles dues passades i ja no intentes la tercera. Nosaltres i tots els equips en dificultats, el problema és psicològic. Si vas bé no penses tant, jugues.”

El migcampista blanc-i-blau està cada cop més a prop d’arribar als 25 partits que obligaran l’Espanyol a pagar el pròxim estiu vuit milions per quedar-se’l. I Darder està més que feliç d’haver tornat a casa. “Estic molt content d’estar aquí. És l’únic que puc dir. Quan prenc la decisió, si volia jugar Champions i guanyar títols ja tenia el Lió. Aquí és un projecte que és veritat que no estem com voldríem, però molt content d’estar aquí.” El mallorquí ha jugat la lliga de campions amb l’Olympique i com tots va escoltar Chen Yansheng dient que el somni és disputar-la. Un brindis al sol de cara al futur. “M’agrada tenir un president ambiciós. Parlar ara de Champions al vestidor és com la lliga, no estem per a això. És a llarg termini. Agrada escoltar paraules optimismes, però cal ser realistes i ara no estem per a això.”

Darder s’ha mostrat poc crític amb el joc de l’Espanyol. Com la resta, s’aferra als 80 minuts primers de Las Palmas. “Sóc autocrític amb mi i amb tots. En general estic content. Quan els resultats no acaben d’arribar, ni que sigui City o Barça, busquen menys fluïdesa. Mires de treballar més i hem tingut rivals que potser no tenen jugadors que surten als diaris, però fan els rivals més dolents. Ens ha costat. Quan guanyem dos o tres partits començarem a anar cap amunt. És més una qüestió psicològica que física o de joc. En general l’equip ha de fer més en defensa i atac. També falta sort. Estem tenint ocasions, en vam tenir dues o tres de clares i si fem el tercer no s’escapa. Vam fer dos gols que feia temps que no ho fèiem i hem de seguir creixent.”

Finalment, el migcampista del planter ha parlat del pròxim partit. L’Espanyol en plena crisi rep un dels equips en millor forma del campionat, l’Atlético de Madrid. “S’afronta com qualsevol altre. Amb molta dificultat, però també ànim i confiança perquè, malgrat el final, vam tenir millors sensacions que en els anteriors. Ens hem de quedar amb les coses positives. És un partit en què és importantíssim guanyar, més amb l’aturada i la copa. Hem fet millors partits fins i tot contra els equips d’Europa que contra els de baix. Això ens ha de donar la confiança per afrontar el partit. Sabem que marxar del 2017 guanyant ens serviria per afrontar el 2018 amb molta força.”