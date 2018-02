La reacció salva un punt

Una falta a la frontal de Granero en el tram final ha permès a l’Espanyol salvar un punt contra un Vila-real farcit de rotacions. Els groguencs han marcat al primer temps i els xiulets i crits contra Quique Sánchez Flores s’han tornat a escoltar, tot i que les decisions tàctiques del tècnic madrileny han generat la reacció al segon temps.

El partit ha començat amb un bon ensurt quan en el minut 5 Víctor Sánchez, avui lateral dret, ha fer una passada enrere massa curta i el xut de Fornals ha anat al pal. L’Espanyol ha mirat de dur el control, però ha abusat de les centrades llargues, massa fàcil per a la defensa del Vila-real. En el minut 25, Carlos Sánchez semblava evitar el primer dels visitants, però el rebot ha quedat a la botes de Rodri, sol a la frontal, i el xut potent ha superat l’estirada de Diego López per fer el 0-1. Acte seguit una transició ràpida ha acabat amb una canonada d’Ünal al lateral de la xarxa, generant els primers xiulets. Les protestes han sonat amb més força al descans.

Quique Sánchez Flores ha fet entrar Marc Navarro per Darder al descans, però el panorama no ha variat gens. Ni un atac amb cara i ulls i el Vila-real amenaçant de fer el segon, així que han tornat els crits de Quique vete ya, que ja s’havien escoltat fa dos mesos contra el Girona. El tècnic madrileny aleshores ha innovat sacrificant un central com Naldo per reforçar l’atac amb Piatti. Víctor Sánchez en pocs minuts ha passat de lateral dret al doble pivot per estrenar-se de central.

Javi Calleja també ha mogut la banqueta, donant minuts a jugadors clau que d’entrada havien tingut descans. Bacca ha tingut el segon en una cursa en solitari contra Diego López, a qui ha superat abans de trobar-se que els dos centrals li impedien marcar a un pam de la línia. Els canvis han comportat un domini clar de l’Espanyol, que per moments ha tancat el rival dins l’àrea, tot i que només ha fet sensació de perill a pilota aturada. Al 79’ s’ha vist la primera rematada a porta dels locals. L’empat ha arribat en una falta a la frontal de Granero, que ha tocat la pilota suau a l’escaire. 1-1. Els blanc-i-blaus han viscut la definició de la temporada en l’última jugada: Baptistao al pal i el rebot de Gerard Moreno, al lateral de la xarxa. I xiulet final.