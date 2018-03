El límit salarial, desbordat

L’Espanyol va veure com el límit salarial que li imposava la Lliga va ser el gran punt d’ancoratge que no li va permetre executar, el darrer estiu, molts dels fitxatges que tenia en cartera. El problema, lluny de millorar, segueix engreixant-se de manera preocupant. El club ja està planificant la propera temporada però es trobarà amb seriosos inconvenients per reforçar l’equip. I és que, sota els paràmetres que li marca la Lliga, ja ha superat el límit salarial fixat per la patronal futbolística. És a dir, el club ja ha superat el sostre permès i haurà de retallar els salaris del primer equip. La situació s’ha produït, en part, per l’evolució que experimentaran certs salaris de la plantilla. Uns contractes que van pujant a mesura que molts dels futbolistes fitxats, fa dos anys, van passant fulls del calendari. Uns salaris exponencials en les seves quantitats i això, ara, serà un veritable maldecap per als directius de l’entitat.

El nou director general executiu, Roger Guasch, i el director general esportiu, ja han mantingut diverses reunions per com i de quina manera s’ha d’abordar aquesta situació. Tots dos són conscients que el problema no se solucionarà de manera global i absoluta aquest estiu. És del tot impossible pels contractes existents i que s’han de respectar. Caldrà fer una feina quirúrgica però del tot necessària per millorar la plantilla amb la incorporació de certs fitxatges, i de retruc, treure algun dels sous més elevats de la plantilla. Un veritable Tetris o puzle gegant que endarrerirà la presa de decisions al llarg de l’estiu.

Socis i classificació

El panorama encara es pot fer més gris depenent de la classificació final de l’equip aquesta temporada. Hi ha molts milions en joc i no és el mateix quedar novè que tretzè. També caldrà veure com funciona la campanya d’abonats a partir del mes de juny. Tenir un club amb molts socis i per sobre de la barrera dels 30.000 seria un altre impuls per a la entitat. Però aquestes dues variables, ara mateix, no sembla que juguin gaire a favor de l’Espanyol. Tot dependrà del final de temporada. Una bona classificació també representaria un bon impuls per a la campanya d’abonaments. Tot suma per millorar l’economia del club i és que el límit salarial i de despesa de l’LFP va lligat, directament, a totes les eines d’ingressos que pot tenir el club.

Un traspàs, l’esperança

El realisme empeny a buscar una gran venda. Ara mateix aquest és el dogma de fe a què s’aferren els rectors del club. Un bon traspàs serviria per alleugerir els problemes del límit salarial. Com informàvem ahir, el club té quatre futbolistes intocables: Sergi Darder, Diego López, David López i Gerard Moreno. Aquests dos últims són els que poden tenir un pes més important en el proper mercat de fitxatges i el club només els vendrà per la totalitat de la clàusula. Ara mateix la de cada un és de quaranta milions d’euros, però la venda de Gerard només deixaria un màxim de vint milions a la caixa ja que el conjunt blanc-i-blau té els drets econòmics compartits amb el Vila-real. Una venda seria la solució per equilibrar la nefasta gestió dels salaris del primer equip, “molt inflats”, segons indicaven recentment des de l’Espanyol. Aquesta és la realitat amb què haurà de batallar el projecte 2018/19 abans de prendre forma.