Un any després, recuperació total de Duarte

Hi ha molta gent que confia en l’arribada de les campanades de cap d’any per veure si la sort canvia. Óscar Duarte tenia ganes de deixar enrere el 2017 i els motius eren més que justificats: la primera lesió greu de la seva carrera i a les portes de temporada de mundial. Però un any després no només està del tot recuperat, sinó que és titular a l’Espanyol i a Costa Rica. Una dinàmica ideal quan falten uns mesos per entrar en l’últim any de contracte.

Duarte va ser ahir l’únic dels internacionals que va aparèixer a la ciutat esportiva. I era l’únic dels tres que havia participat en els dos partits de seleccions, sense descansar ni un minut. Però no té temps per perdre. Les dobles sessions, gairebé sense descansar mai, li van permetre retallar setmanes en la recuperació després de trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre a Eibar el març del 2017, i quan ha passat un any el central és indiscutible a Costa Rica en el mundial. Per això la premsa i el seleccionador el van destacar com un dels millors en la victòria contra Escòcia de divendres i dels pocs que es van salvar en l’ensopegada de dimarts amb Tunísia. Un segon amistós a Niça que “em van colar”, en paraules de l’entrenador Óscar Ramírez, així que va fer rotacions i proves, com ara jugar amb una línia de cinc defenses alternant amb quatre. En un d’aquests canvis li van guanyar l’esquena a Duarte i va arribar el gol tunisià.

L’internacional de Costa Rica va quedar fora de les rotacions. Lluny queda el retorn precipitat de novembre, quan acabava de rebre l’alta i va reaparèixer amb la selecció –no pas amb l’Espanyol–, i va rebre crítiques pel pobre rendiment. Amb el conjunt blanc-i-blau encara trigaria un mes a entrar en acció, al desembre, però sempre que ha jugat ho ha fet com a titular. Deu cops. Quique Sánchez Flores hi confia molt i només va deixar-lo fora un parell de partits després dels problemes de l’equip a Leganés, on va posar la creu a Hermoso. Així, el 2018 Duarte s’ha convertit en fix amb la selecció i amb el conjunt blanc-i-blau amb el caràcter i el lideratge que van fer-lo capità al Bruges.

L’Espanyol està molt content amb el rendiment i ja ha traslladat al seu agent la voluntat de posar data a una reunió per negociar una extensió de contracte. A la plantilla només queden dos jugadors amb sous corresponents a l’antiga escala salarial i un, Pau, canviarà d’aires al juny. Quedarà Duarte, que queda lliure el 2019, així que caldrà que la direcció esportiva es posi les piles per no tornar a tenir la pressió del rellotge i el risc de perdre’l sense ingressar ni un euro.