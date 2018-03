Diego López trepitja la gespa

La notícia més destacada de l’entrenament matinal d’avui a la Ciutat Esportiva Dani Jarque va ser veure a Diego López trepitjar la gespa. De fet, el gallec va ser l’únic integrant de la primera plantilla que ho va fer aquest matí, El futbolista va sortir amb el preparador de porters, Jesús Salvador, per fer uns exercissis suaus. És la primera vegada que el gallec trepitja la gespa després de la seva lesió cranial que es va fer el 4 de març al Ciutat de València. Allà va rebre un fort cop que el va obligar a guardar repòs dues setmanes. Posteriorment va començar a fer exercissis de recuperació al gimnàs i aquest matí va donar un pas més en la seva posada a punt. Avui, fa just una setmana que se li va fer l’últim control mèdica, que mostrava una evolució favorable del seu traumatisme cranial. De moment, Diego López va cremant etapes però encara no té data d’alta per tornar a jugar. Diumenge, Pau López tornarà a jugar sota pals davant l’Alavés.

D’altra banda, Naldo, amb una inflamació al genoll esquerre és seriós dubte pel partit davant dels bascos. El gallec i els brasiler són les úniques baixes que arrossega Quique Sánchez Flores.