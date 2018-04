Maquillar la temporada

La derrota contra el Betis ha estat l’últim símptoma que aquesta temporada és amarga. L’Espanyol ha conviscut amb la irregularitat de manera recurrent, i els efectes pirotècnics de les victòries contra l’Atlético i el Real Madrid o l’empat contra el Barça no van tenir continuïtat. Anar a Europa només està a l’abast dels somiatruites i la realitat pragmàtica empeny a pensar a acabar entre els deu primers classificats com a mal menor. El propòsit de les darreres nou jornades tindrà per a l’Espanyol un component purament cosmètic. És el moment de l’operació maquillatge per posar-se guapo per a la fotografia final. Acabar com més amunt millor tindrà un doble efecte: evitar la tristor col·lectiva i recuperar la moral d’una afició desil·lusionada. Tot i això, els futbolistes s’han afanyat en els últims dies a intentar articular un discurs positiu per no caure en el desànim. “Queden objectius per lluitar”, de Sergi Darder, o “La lliga no està acabada per a nosaltres”, del capità Javi López. Els objectius tangibles, els grans, ja no estan a l’abast, i superar els 56 punts i la vuitena posició del curs anterior també sembla molt complicat. “Volem completar una temporada digna, i per fer-ho sabem que hem de guanyar uns quants partits més. Estem tots conjurats per fer-ho. Sabem que no estem fent la temporada que ens hauria agradat, i no ens conformem”, reflexionava ahir Quique Sánchez Flores. Dignificar, eufemisme de maquillar. El madrileny, però, no podia amagar certa decepció pel decorat de la temporada. “No renunciem a canviar la imatge de la temporada. L’any encara no ha acabat, i el que hem d’intentar és tenir regularitat; ens ha dolgut molt no tenir-la. Vinc d’una família en què hem treballat per a l’audiència, i ens frustra molt no donar a la gent el que vol. Els jugadors també es frustren. Ara volem convèncer en el proper partit”, reblava. L’Espanyol s’ha d’il·lusionar amb petites passes, com qui demana un microcrèdit per engegar el seu petit projecte vital. El futur immediat de l’Espanyol depèn d’enllaçar el tercer triomf consecutiu a casa guanyant l’Alavés, un fet que encara no s’ha produït al llarg del curs i mostra clara de la irregularitat blanc-i-blava. “Sabem que és important guanyar un tercer partit a casa. Això perseguim, perquè arrosseguem, des de principi de temporada, un dèficit de cinc o sis punts”, assenyalava Sánchez Flores, que no es refiava del mal moment de l’Alavés. El conjunt basc arriba a l’RCDE Stadium amb tres derrotes consecutives: “El rival es incòmode i s’ha rearmat. Hem de competir bé amb ells si volem guanyar.”

Hernán, l’amenaça