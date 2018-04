El malson de Quique Sánchez Flores

COMBATRE EL PESSIMISME DE L’ENTORN Si el rendiment de l’Espanyol està per sota de l’esperat, els números lluny de casa fan feredat. Una victòria a Mestalla serviria per maquillar-ho, però no esborraria el desencís en què es mou l’aficionat periquito. Granero va insistir ahir que veia massa pessimisme a l’entorn i a la sala de premsa quan en la temporada s’han fet coses positives a partir de les quals es pot créixer en el pròxim campionat. “Hem tingut moments molt bons i no hem de ser tan pessimistes de pensar que no hem fet res bé. Hem guanyat grans partits i treballem per fer-ho bé cada setmana, però el rival també juga i ho fa bé. Per un motiu o altre no hem encadenat una ratxa de victòries, però hem reaccionat en mals moments i no s’ha patit en cap moment. No estem on voldríem, però tenim coses positives a partir de les quals podem créixer. Si aquesta temporada no hem complert les expectatives dels aficionats, la pròxima segur que sí. És el pensament.”

EL RECORD Va ser un partit molt estrany. Una gran primera part i també la segona. Vam ser millors que el València gairebé tot el partit

Ens dona forces, no ens tira enrere, per com vam competir contra un València que estava en el millor moment Esteban Granero