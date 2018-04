Trencar amb els dubtes

L’Espanyol és un equip difuminat en el fons i la forma. La capacitat de sorpresa dels blanc-i-blaus és considerable. Capaços de desfer-se del Barça, el Madrid i l’Atlético, van tornar a mostrar la seva millor versió a Mestalla i a còpia de joc vertical i associatiu van marejar els valencians. Aquesta targeta de presentació seria el millor aval per optimitzar els seus registres contra el Getafe. Però aquest Espanyol s’ha guanyat a pols la desconfiança i el dubte durant els últims mesos. Ha perdut tots els trens possibles però, com a mínim, no viu amb l’angoixa de lluitar per la permanència. Poca cosa per a un equip que té un dels deu pressupostos més alts de la lliga i uns quants jugadors amb salaris hiperbòlics que no han demostrat sobre la gespa el perquè d’aquesta despesa. Aquest és el gran mal que persegueix la plantilla de Quique Sánchez Flores. Amb molt han fet molt poc. Altres amb menys han fet més. El quinzè lloc que ostenta l’equip a falta de set jornades fa vergonya i els blanc-i-blaus han d’aixecar-se per capgirar la tendència actual. “El que volem és fer-ho al millor possible i demostrar que som superior als rivals. Vint-i-un punts són molts punts. Hem de trobar la il·lusió per dos bons resultats que encara no s’han donat”, reflexionava ahir Quique Sánchez Flores. La il·lusió com a bandera, un aspecte intangible de difícil dimensió en aquest punt de la temporada. Queda netejar l’expedient i deixar-lo al més bonic possible. Però l’Espanyol toparà amb diversos obstacles. El primer, la sequera golejadora, que puja a 288 minuts sense marcar. L’últim gol dels periquitos va ser contra la Real Sociedad i l’autor Gerard Moreno, que signava el 2-1 a Cornellà. Des de llavors els catalans han sumat tres partits sense marcar, el pitjor registre del curs. L’Espanyol s’ha convertit en un equip amb molt poc gol (mitjana de 0,83 gols per partits) amb 26 gols en 31 partits. Al davant tindran la tercera defensa més sòlida del curs. El Getafe només ha encaixat 30 gols en 31 jornades, només superat pel Barça i l’Atlético. Les coses encara pinten més negres per als blanc-i-blaus. És fer les maletes i a l’Espanyol li agafa mareig. Els de Quique són un dels pitjors equips a domicili. Una victòria i set empats. Un fet que afegirà més dificultats per sumar el triomf.

Sánchez Flores tornarà a Getafe, un club on es va iniciar a les banquetes i on va estar en dues etapes. “Sí, tot va començar allà sent molt jove i amb una gran responsabilitat. Tinc una gran relació amb Ángel [Torres] i estic content que torni a ser un equip estabilitzat. És un equip a qui tinc molta estima.” El madrileny sap quines són les armes del Getafe. “És un equip amb gran energia i molt sòlid. Viu de córrer, contraatacar i de les jugades d’estratègia; això és el que el sosté.”

La imatge de l’Espanyol a Mestalla va ser bona i els canvis introduïts poden tenir continuïtat avui. “Tots els canvis van ser per decisió tècnica i estem contents del que hem vist. Un equip modern amb control de les transicions i això només ha passat a estones aquesta temporada. Per moments vam ser l’equip de l’any passat”, subratllava Quique.Tot fa pensar que Melendo i Dídac Vilà tornaran a formar des de l’inici en detriment d’Aarón i Baptistão.

Per últim, Bordalás espera millorar la dinàmica dels seus després de les últimes dues derrotes. “Estem obligats a donar una bona imatge davant l’afició. El partit contra l’Espanyol és el més important del campionat.”