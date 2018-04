L’Espanyol certifica la permanència matemàtica

L’Espanyol de David Gallego es presentava aquest matí a Cornellà. Els blanc-i-blaus van fer un partit animós però que no li va servir per marxar-se amb els tres punts a la butxaca. El vicis del passat encara pesen, i molt, en l’estructura tàctica d’un equip que té a la motxilla un llast enorme. Las Palmas semblava l’adversari ideal per netejar la imatge. El canaris, ja a segona, va arribar sense complexos a Cornellà. Els de Jémez van treure petroli d’una errada d’Hermoso que va propiciar un penal de David López per mans. Calleri no va fallar des dels onze metres. El partit obligava a una remuntada. L’Espanyol la va buscar amb insistència. Gerard Moreno posava l’igualada al marcador després d’una assistència de Sergio García. 15è gol del pitxitxi de Santa Perpètua que ha marcat més de la meitat dels gols del seu equip. Minuts abans havia estavellat una pilota al travesser.

Els locals ho van buscar fins el final però no van trobar el camí de la victòria. Un empat que deixa fred a l’afició però que té el premi pírric de sumar un punt que certifica la permanència matemàtica amb 40 punts. Un fet que no amaga la temporada grisa dels periquitos on l’únic far porta el 7 a l’esquena i de nom Gerard Moreno. És el jugador franquícia dels de Cornellà i ara la pregunta que es fa tothom és si podrà retenir la seva perla.