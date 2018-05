Victòria gran i merescuda

L’Atlético ha acabat de posar avui l’Espanyol a la lliga negra. Els homes de Diego Simeone no havien perdut cap partit a la lliga fins que a tocar del final de 2017 van caure a l’estadi de Cornellà-El Prat i tampoc havien caigut al nou estadi, el Wanda Metropolitano. Ja no ho poden dir perquè el conjunt blanc-i-blau s’ha imposat amb justícia 0-2 amb gols de Melendo i .

L’Espanyol s’ha trobat d’entrada amb un Atlético que no ha tingut problema en cedir la iniciativa, a l’espera de fer mal en alguna transició ràpida. La primera aproximació perillosa ha arribat al minut 21 amb un xut creuat dins l’àrea de Vitolo. El canari s’ha lesionat poc després. Més clara ha estat l’oportunitat dels periquitos amb una acció en solitari de Gerard Moreno, que s’ha escapolit de tres rivals i el xut des de la frontal ha anat al pal. Abans del descans, Darder ha robat una pilota al mig del camp i l’ha entregada a la cursa de Baptistao, que ha fet una rematada de canari.

La segona part ha arrencat sense David Gallego a la banqueta, expulsat al descans per protestar. Malgrat tot, l’Espanyol és qui s’ha avançat amb una contra al minut 53 i la pilota que acaba a les botes de Melendo. El xut del jugador del planter l’ha desviat Savic de cap al fons de la xarxa. En el 65’ els blanc-i-blaus han tingut l’opció de fer el segon amb un gran retall de Baptistao a la frontal, però el brasiler té problemes per definir i Oblak li ha endevinat la intenció, sense que Gerard Moreno hagi pogut aprofitar el rebot. L’ex-Atlético ho ha esmenat al 76 amb control i xut potent fregant el pal per al 0-2. Els locals no han reaccionat en cap moment.