Primeres decisions de Rubi

Joan Francesc Ferrer Rubi, a manca de confirmació oficial, serà el nou entrenador de l’Espanyol. El tècnic haurà de comença a pensar en blanc-i-blau i té algunes decisions urgents sobre la taula. La primera, i més important, és la configuració de la plantilla. El maresmenc tindrà poc marge de maniobra però, en la mesura que pugui, li agradaria conformar un grup a la seva mida. Cal recordar que en aquesta nova etapa prevaldrà el sentit del club per davant dels gustos personals de l’entrenador. Rubi ho sap i ha acceptat aquesta realitat. De fet no serà un problema per a ell ja que la seva sintonia amb Òscar Perarnau és total i la visió que tenen del club i del futbol que s’ha de realitzar és força concordant. Tot i això, el director general esportiu intentarà consensuar al màxim la nova configuració de la plantilla per al pròxim curs i adaptar-se a certes exigències que li pugui presentar el nou entrenador. Rubi haurà de treballar amb moltes herències del passat però intentarà digerir-les de la millor manera per potenciar l’equip i la bona dinàmica de grup. Una de les primeres decisions on sí podrà incidir directament és en la situació de Marc Roca, Óscar Melendo i Marc Navarro. Tots tres futbolistes han tingut un rendiment discret en el seu segon any a primera. Són futbolistes del planter i el maresmenc haurà de decidir si compta amb ells o bé decideix obrir-los la porta en forma de cessió o traspàs. Algunes decisions es prendran aviat i d’altres es podrien anar madurant a mesura que avança el mercat i la pretemporada.

L’altra carpeta urgent per solucionar és com s’ocupen les vacants d’homes com Gerard Moreno i Aarón, que tenen tots els números que marxar en les pròximes setmanes per equilibrar el balanç econòmic del club. L’entitat ja fa temps que busca un davanter. Ja estava en el full de ruta de la planificació de fa uns mesos per la manca de gol. I ara amb la sortida del pitxitxi caldrà veure si s’aposta per portar un altre home en parcel·la ofensiva. Aquí també està en joc la continuïtat de Sergio García. Com apuntàvem ahir, el club ja està negociant amb el del Bon Pastor un contracte a la baixa on veuria reduït el seus emoluments a la meitat. Si no accepta la proposta l’entitat blanc-i-blava no el podrà retenir.

La feinada que se li gira a Rubi no acaba aquí. Què fer amb els cedits Hernán Pérez, Álvaro Vázquez i Roberto Jiménez. Tots tres tenen fitxes prou importants però potser algun d’ells és considerat intocable o necessari per reforçar el projecte de la propera temporada. Més enllà d’això, Rubi ja ha estat informat de tots el moviments que està fent el club en matèria de fitxatges. Les dues peces angulars en què es mou l’Espanyol és en un davanter centre important i de projecció i un migcampista físic i amb arribada a l’àrea per donar més presència a la medul·lar. Al marge d’això, i com van apuntar en el seu dia, també es busquen dos homes ofensius de banda i un lateral dret. Unes peces que aniran variant en funció de les sortides que es produeixin.

Per últim, Rubi també haurà d’acabar de perfilar la pretemporada. En principi el club ja té avançada la configuració de la fase de preparació amb dos trams definits: una primera estada que es faria per terres catalanes i una segona a l’estranger amb amistosos.