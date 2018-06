Traspàs o millora salarial

David López (Sant Cugat, 1989) és un dels futbolistes més cobejats de la plantilla blanc-i-blava. Ja fa mesos que anem informant que l’Espanyol ja ha rebut trucades i aproximacions per interessar-se per la situació del futbolista. El santcugatenc té una clàusula de 40 milions d’euros. Fins ara el propòsit del club és demanar el preu de la clàusula per qualsevol dels futbolistes que té en plantilla. Però l’única posició de força que té el club és amb Gerard Moreno. És l’únic jugador per qui es demanarà la clàusula de manera inflexible. El davanter sortirà aquest mes de juny i deixarà a la caixa 20 milions d’euros. El destí, el Vilareal. Això donarà oxigen a l’entitat en la seva missió de tancar el balanç econòmic en data de 30 de juny amb superàvit.

Les altres situacions de mercat es podran negociar. Òbviament, el club blanc-i-blau intentarà treure el màxim profit per reinvertir la meitat dels diners ingressats en el reforçament de l’equip. No és el mateix la posició de força amb David López que amb Aarón Martín. El defensa junt amb Gerard Moreno i Pau López han estat els tres futbolistes que han brillat per damunt de la resta. El porter ha marxat gratis, el pitxitxi sortirà traspassat i ara queda pendent la situació del líder de la defensa. L’Espanyol el considera un dels futbolistes determinants sobre qui construir el projecte de l’any vinent, junt amb Diego López, Sergi Darder i Gerard Moreno. Un marxarà segur i la situació del santcugatenc serà imprevisible en un estiu que promet ser mogut. “Sé que arribaran ofertes per mi, però és el club el que ha de decidir què s’ha de fer”, deia el futbolista després de l’últim partit de lliga, a San Mamés. David López no vol marxar de l’Espanyol, però està empipat amb el retrocés i els interrogants que s’obren en l’horitzó. Ara mateix ningú pot assegurar que continuï el proper curs i l’única llum d’esperança és el sentiment de pertinença que té el jugador amb l’Espanyol. Si fos un altre equip ja estaria valorant les ofertes que li estan arribant de la lliga i de l’estranger, principalment de la Premier anglesa, per fer les maletes.

El futbolista ja havia passat per aquesta situació, quan es va veure obligat a marxar al Nàpols pels problemes econòmics de l’entitat, llavors presidida per Joan Collet. Aquell va ser un pas obligat i a contracor, però va fer un salt important en els seus emoluments. El conjunt transalpí li va quadriplicar el salari. Ara la situació és similar. No hi ha tanta pressura econòmica, però sí la necessitat de reduir el deute i tenir eines per potenciar l’equip. I el mitjà per fer-ho són únicament i exclusivament les vendes. Si arriba una oferta substanciosa per David López, l’Espanyol l’estudiarà, però a les oficines són conscients que en cap cas s’arribarà als 40 milions de clàusula que té el futbolista. La situació es prendrà amb calma i sempre s’exploraran altres camins, i encara més tenint en compte el pes específic de David López dins l’equip. La seva marxa, conjugada amb la de Gerard Moreno, seria un sotrac competitiu per al club, que hauria d’encertar de ple en els recanvis per no tenir un daltabaix esportiu considerable.

El traspàs del defensa és probable, com també ho és que s’acabi quedant. Però aquesta situació té una contrapartida evident. En cas de quedar-se, l’Espanyol haurà d’oferir una millora salarial al santcugatenc, que ja li van expressar verbalment en el passat. Ara aquest moviment està congelat perquè el club no pot reformular a l’alça cap fitxa de cap jugador. Però, segons els moviments que hi hagi al llarg de l’estiu, sí que estarà en disposició de fer-ho. Seria un moviment similar al que es va produir fa un any amb Gerard Moreno. Llavors el davanter va rebutjar les ofertes que li van arribar i el club blanc-i-blau li va millorar el salari i va fer efectiva la millora el novembre del 2017, amb un increment substancial de la clàusula.