El Watford i l’Espanyol arriben a un acord per Marc Navarro

El Watford serà finalment la destinació del lateral Marc Navarro després que l’Espanyol i el conjunt anglès acordessin el seu traspàs a canvi de 2 milions d’euros. El badaloní posa així el punt final a una etapa de quatre cursos a l’entitat blanc-i-blava, el darrer any i mig com a membre del primer equip després de debutar amb un gol contra el Granada el mes de gener de l’any passat.

Les necessitats econòmiques de l’equip sumades al fet que la seva és una posició força ben coberta en la plantilla –Javi López, la polivalència de Víctor Sánchez i l’ascens del filial de Pipa poden ocupar el lateral dret– van situar Navarro com un dels jugadors ideals per posar en el mercat i mirar d’escoltar ofertes. Finalment, la del Watford, precisament l’equip que va entrenar el tècnic que el va pujar al primer equip de l’Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha estat la proposta que ha convençut més el conjunt blanc-i-blau: “L’Espanyol considera l’operació satisfactòria a tots el nivells atès que la posició de lateral dret està prou coberta tant amb jugadors amb fitxa del primer equip, com amb la projecció mostrada per jugadors del filial i del futbol de base que ocupen la mateixa demarcació”, deia el comunicat que va emetre ahir l’entitat.

Projecció interrompuda