Nova revàlida al Bernabéu

Esvaït el repte del triplet un cop consumada l'eliminació de la copa, el Real Madrid torna al Bernabéu en el pitjor moment del curs. Immers en un sotrac de joc i resultats que l'ha dut a sumar un sol triomf en els darrers cinc partits, la perillosa visita de la Real Sociedad pot suposar el punt d'inflexió que permeti al conjunt madridista consolidar-se al capdavant del campionat o, al contrari, aprofundir en els dubtes que ha generat un costerut gener per oblidar. “Crec que l'eliminació no ens afectarà. El balanç de la primera volta és molt positiu, estem en la lluita per la lliga i la Champions. En la segona volta, el que hem de fer és tenir la mateixa constància; sabem que serà difícil, però bonic”, va reivindicar Zidane, que un cop més va haver de sortir en defensa de Danilo i Benzema, dos homes en el punt de mira pel rendiment que han mostrat en els darrers compromisos: “Danilo no s'esborra, té personalitat i confiança en el seu joc. Vol jugar demà [avui] i els seus companys li donen suport.” “El públic estarà amb nosaltres, ja que el que necessitem és l'ajuda de tots”, va expressar Zizou, que confia en una resposta positiva del públic del Bernabéu, molt crític amb el joc del portuguès.

Més enllà va anar el preparador francès quan va ser qüestionat en reiterades ocasions sobre l'estat de forma de Benzema, que en els set partits d'aquest any tan sols ha marcat dos gols. “No ens hem de preocupar, sabem el nivell de Karim i el que pot donar en el camp. Li donaré suport sempre i més quan, entre cometes, tens dificultats. No tinc un tracte de favor cap a ell. No ho està fent tan malament, ha marcat molts gols, jo el veig bé”, va sentenciar Zidane.

No tot són males notícies per al francès, que podrà disposar d'una peça més en la rereguarda després que Varane s'hagi recuperat a temps d'una sobrecàrrega.

La Real, a totes