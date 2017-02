Suspès tot i el suspens

El Celta-Madrid programat per a aquest vespre a les 20.45 h, no es jugarà, ja que no es pot garantir la seguretat a l'estadi de Balaídos, malmès per les inclemències meteorològiques que estan afectant aquests darrers dies Galícia. Així ho va comunicar l'Ajuntament de Vigo, propietari de l'estadi municipal de Balaídos, i va acabar-ho confirmant de manera oficial a última hora del vespre la LFP, que va posar fi a la incertesa que s'havia produït durant el dia, ja que el Real Madrid tenia la intenció de disputar el partit.

Tot va començar al migdia, moment en què va saltar la notícia. L'alcalde de Vigo, Abel Caballero, va confirmar que el temporal de vent i pluja –que també va ocasionar la cancel·lació del Dépor-Betis que s'havia de disputar divendres–, va fer malbé la coberta de l'estadi de Balaídos, la de la graderia Río, cosa que provocava que la disputa del partit al feu gallec no fos viable. “A Balaídos no es jugarà. Se li ha enviat un informe al Celta firmat pels tècnics perquè el traslladin a la lliga, que prendrà les seves decisions. Amb la seguretat no es pot fer cap excepció, així que a Vigo no es pot jugar”, va indicar el batlle. Malgrat la contundència de les paraules de Caballero, la LFP no es va pronunciar i el Madrid va fer saber, segons van indicar diversos mitjans estatals, que no volia que se suspengués el matx. El club blanc no variava el seu full de ruta i tenia previst desplaçar-se avui cap a Vigo, tal com estava planejat. Els madridistes, doncs –sabedors que el Celta hauria jugat avui amb un equip farcit de no habituals pensant en la copa–, van fer pressió, i fins i tot haurien proposat clausurar la graderia afectada o intentar reparar-la en cas que la meteorologia ho permetés. “De cap manera es jugarà el partit, perquè amb aquest vent és impossible pujar allà i arreglar-ho. Hi ha unanimitat en el fet que és un risc molt gran jugar en aquestes condicions. No es pot buidar una grada, perquè el risc és a tot el camp”, va explicar l'alcalde, que va afegir: “Els despreniments amb vent poden arribar fins al terreny de joc, no és una qüestió només d'una part d'una grada. És completament impossible jugar perquè el primer és la seguretat, el primer són les persones.” El club blanc també haurien posat sobre la taula la possibilitat de jugar en un altre estadi. Enmig de tot el sarau, també va ficar-hi cullerada el Deportivo Alavés, rival del Celta en la copa, demanant en un comunicat a la LFP i la FEF, l'ajornament del partit de tornada de semifinals de la copa del Rei d'aquest dimecres per considerar que estan en desavantatge.

Finalment, i després d'hores de suspens, la LFP va dir-hi la seva i va confirmar la suspensió de l'enfrontament entre celestes i blancs: “Segons l'informe de l'Ajuntament de Vigo, aquest mateix organisme considera que a l'estadi de Balaídos no hi ha seguretat per als espectador i els jugadors.” L'ens presidit per Javier Tebas, va afegir que proposarà dates per la disputa del partit “escoltant l'opinió dels clubs i els operadors de televisió, perquè el president de la FEF decideixi”. La data del partit també farà parlar.

I és que es fa difícil predir quan es podrà jugar. Amb els dos equips vius a Europa –el Celta en l'Europa League i el Madrid en la Champions League– es podria donar el cas, si cap dels dos equips és eliminat i arriba a la final en la seva respectiva competició, que l'única data lliure fos el 17 de maig, entre la penúltima i última jornada de lliga.