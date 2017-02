Un forat a la xarxa

La xarxa de seguretat del Real Madrid era gran, fiable, no tenia cap fissura. Líder i amb dos partits més que els seus rivals per jugar, l'avantatge, la irregularitat dels seus rivals i la necessitat –el conjunt blanc no guanya la lliga des del 2012 i només n'ha aixecat tres de les últimes tretze disputades– feien dels homes dirigits per Zinedine Zidane els màxims favorits, amb una bona xarxa a sota. Però ahir a Mestalla els madridistes van caure (2-1) i aquesta xarxa ha perdut fermesa, ja no és tan segura. La derrota contra el València hi ha obert un forat, i és que els blancs van deixar escapar l'oportunitat de distanciar-se de quatre punts del Barça, segon classificat, i ara segueixen avantatjant d'un punt el conjunt blaugrana, i de tres el Sevilla, l'altre perseguidor, però amb només un partit menys per disputar.

Hi ha lliga, i és perquè el València, que s'acostuma a envalentir quan s'enfronta amb els grans, va saber com competir contra l'equip de Zidane, en un partit trepidant, vibrant i preciós. Els dos equips tenien clar el seu pla, molt diferent, i de seguida es va veure. El Madrid es va apoderar de la pilota, mentre que l'equip valencianista es replegava al darrere, molt junt, disposat a sortir al contraatac. I aviat els de Voro van colpejar i en 8 minuts es van posar 2 a 0. El primer va ser una obra mestra de Simone Zaza, un tros de davanter que va a l'espai, juga d'esquena i remata. I així, amb una rematada espectacular, va fer avançar els seus. L'atacant italià va culminar una ràpida transició en atac dels valencianistes, que es van desempallegar de la pressió alta dels blancs amb una volea de traca i mocador. Tot seguit, Mestalla va esclatar amb el segon, també de l'altre fitxatge d'hivern, Fabián Orellana, que va finalitzar un altre contraatac. Dos gols en què Varane, a la foto de tots dos, i el sistema defensiu blanc, al qual van enganxar despullat en les dues ocasions, van quedar en evidència. Tot i això, no van canviar el guió: el Madrid atacava. Cristiano Ronaldo, Benzema i James Rodríguez ho van intentar, però el bosc de cames que hi havia al camp local ho posava difícil. Mentrestant, el València esperava per sortir al contraatac i Munir va estar a punt de fer el tercer. Frenètic i sense respir, el matx avançava, i Cristiano Ronaldo va reduir diferències abans del descans amb un cop de cap a centrada de Marcelo.

I per si al partit li faltava picant –que no era el cas– s'hi va afegir l'àrbitre en la segona part, amb tot un seguit de decisions controvertides: no va assenyalar una caiguda de Cristiano Ronaldo a l'àrea local, ni dues, una de Zaza i una altra de Munir, a l'àrea visitant, i va contribuir al frenesí i tensió del matx no sancionant diverses faltes i obviant targetes de manual. El València, tancat al seu camp, a estones la seva àrea, durant pràcticament tot el segon acte, va resistir amb les forces justes, les escomeses d'un Madrid al qual li van faltar arguments per generar ocasions clares. No va estar fi Modric, que va acabar substituït, i tampoc l'entrada de Bale i de Lucas Vázquez van portar llum a l'atac madridista. Com sempre, els blancs van tenir el moment de rauxa final, però ahir no va passar res.